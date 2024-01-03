الأربعاء 03 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

وزارة البترول تشارك في تطوير مدارس البحيرة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

دشنت شركة رشيد للبترول أعمال مشروع تحسين بيئة التعليم بمحافظة البحيرة،  في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية للمسئولية المجتمعية والتي تهدف لدعم وزيادة مساهمةِ القطاع في التنمية المجتمعية ولا سيما في المناطق الأولى بالرعاية، وتحت رعاية المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

٥٠٠ مقعد خشبي لطلبة المدارس الحكومية

ويشمل المشروع تصنيع وتسليم ٥٠٠ مقعد خشبي من أصل ٢٠٠٠ مقعد لطلبة المدارس الحكومية بمدينتي إدكو ورشيد،  بالإضافة إلى طلبة المعهد الأزهري بإدكو، باستيعاب ثلاثة تلاميذ للمقعد الواحد، وذلك بهدف تحسين بيئة التعليم.

تعزيز التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة 

وتأتى هذه المساهمة ضمن سلسلة الجهود التي تبذلها وزارة البترول والثروة المعدنية لتعزيز التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة في المجتمعات المحلية بمختلف محافظات مصر.

 مشروعات المسئولية المجتمعية 

ومن الجدير بالذكر أن قطاع البترول قد قام خلال الأعوام السابقة بتنفيذ العديد من مشروعات المسئولية المجتمعية في محافظة البحيرة، وذلك في إطار ما يوليه القطاع من اهتمام كبير بتنمية مدن ومراكز محافظة البحيرة الأكثر احتياجًا.

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حضر مراسم  تدشين المشروع عن قطاع البترول مسئول الخدمة المجتمعية بوزارة البترول والثروة المعدنية، ورئيس شركة تكنولوجيا الأخشاب، ومساعد رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات للسلامة والصحة المهنية والمسئولية المجتمعية، ومسئول المسئولية المجتمعية بالشركة القابضة للغازات الطبيعية، وحضر عن محافظة البحيرة كل من نائب محافظ البحيرة ووكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ورئيس منطقة البحيرة الأزهرية ورئيس مدينة ومركز رشيد ورئيس مدينة ومركز إدكو وقائد المدارس العسكرية.

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