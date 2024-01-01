بشائر العام الجديد.. "البترول" تُعلن بدء الإنتاج من حقل "شمال الصفا"

نجحت شركة بترول خليج السويس "جابكو" التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، في وضع البئر الأولى من حقل بترول شمال صفا بمنطقة شمال شرق رمضان في خليج السويس على خريطة الإنتاج في بداية العام الجديد.

زيادة إنتاج البترول الخام

يأتي ذلك في ظل تنفيذ استراتيجية وزارة البترول والثروةالمعدنية؛ من أجل زيادة إنتاج البترول الخام، والإسراع بتنمية الحقول المكتشفة والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة لتعظيم الإنتاجية.

6 آلاف برميل يوميًا

وأشار المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إلى تطورات تنفيذ خطة الإنتاج المبكر من حقل بترول شمال صفا، مع المهندس صلاح عبدالكريم، رئيس شركة جابكو؛ حيث تستهدف المرحلة الأولى من مشروع الإنتاج المبكر من الحقل أن يصل إلى 6 آلاف برميل يوميًا منتصف شهر يناير الجاري، وذلك بعد أن تم وضع البئر الأولى على خريطة الإنتاج بمعدل 2500 برميل يوميًا، وجارٍ الانتهاء من وضع البئر الثانية منتصف شهر يناير، ليرتفع الإنتاج إلى المعدلات المستهدفة، والمخطط زيادتها مجددًا إلى 12 ألف برميل يوميًا؛ من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر 7 آبار جديدة.

يشار إلى أن المرحلة الأولى من الإنتاج المبكر بحقل شمال صفا نفذها تحالف شركات مصرية، يضم إنبي وبتروجت وخدمات البترول البحرية؛ لإنشاء وتركيب محطة إنتاج شمال صفا، ومد خطي إنتاج بطول 10 و11 كم، بإجمالي استثمارات 125 مليون دولار.