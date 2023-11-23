الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"الدستور" تكشف بصور حصرية تفاصيل اكتشاف بئر بترول "تى 100" فى الصحراء الغربية

بئر نفط
بئر نفط

تنفرد «الدستور»، بصور حصرية من بئر بترول «تى 100» الذى تم اكتشافة أمس فى خزان أبو رواش فى حقل بدر النفطي (BED-1) بالصحراء الغربية في مصر.

تفاصيل اكتشاف بئر "تى 100" بالصحراء الغربية فى مصر

وأعلنت شركة تاج أويل الكندية، المتخصصة في استكشاف النفط، عن تقدم ملحوظ في أعمال الحفر التي بدأتها في مصر منذ أغسطس الماضي.

وأوضحت الشركة الكندية فى بيان لها، أن شركة تاج أويل الكندية (TAG Oil) قدمت تحديثًا حول التقدم المحرز في حفر البئر الأفقية “تي 100” في خزان أبو رواش، الواقعة في حقل بدر النفطي (BED-1) بالصحراء الغربية في مصر.

بطول 1،000 متر 

وأكدت شركة تاج أويل قطع البئر T100 في الجزء الأفقي المخطط لها، وتقريبًا 300 متر داخل القسم الجانبي المخطط له بطول 1،000 متر في خزان Abu Roash “F” (“ARF”) المستهدف، واجهت مظاهر ممتازة جدًا للزيت مع قراءات عالية للغازات الهيدروكربونية ومؤشرات جيدة للتسامح الأساسي. 

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كما أظهرت الحفر الأولية لتكوين ARF غير التقليدي، وهو تكوين كربونات، أداء جيدًا بزوايا بناء سلسة ومعدلات حفر تزداد بثبات، ومع ذلك، كانت عمليات الحفر معوقة بسبب مشاكل ميكانيكية في أدوات الحفر الاتجاهي ووجود خاصية كسر طفيفة تمثلت في قذف الصخور، وقررت الشركة حفر أعلى في منطقة الدفع ARF بطول 50 مترًا لتجاوز الجزء المعطوب بهدف زيادة الطول الجانبي النهائي للبئر.

تنتهي في ديسمبر

وبدأت عمليات الحفر من القسم المغطى المتوسط عند حوالي 2،800 متر ومن المتوقع أن تنتهي في ديسمبر، كما سيتم إطلاق منصة الحفر بعد ذلك وستبدأ مرحلة الانتهاء من البئر بدون منصة مع تحفيز الكسر للطبقة ARF مباشرة بعد ذلك، مع استمرار الشركة في تقديم تحديثات دورية حول عمليات الحفر، حسب الحاجة.

خزان أبو رواش 

وأكدت الشركة أن بدء برنامج الحفر يمثّل علامة بارزة في عملياتها، مشددة على التزامها المستمر بإطلاق إمكانات خزان أبو رواش في حقل بدر النفطي.

شركة بترول الصحراء الغربية

جدير بالذكر أنه في أكتوبر 2022، قامت شركة بترول الصحراء الغربية «ويبكو» التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، بتوقيع اتفاقية مع شركة تاج أويل الكندية لأعمال البحث والتنقيب واستخراج الزيت من منطقة أبو رواش F ضمن منطقة امتياز بدر 1.

يُعتبر تحليل طبقة أبو رواش F من بين التحديات الفنية الكبيرة في استخراج الزيت الخام، حيث يتطلب ذلك توظيف تكنولوجيا حديثة وذلك بما تتمتع به شركة تاج أويل من خبرة وتخصص في هذا المجال.

بئر ى 100 خزان أبو رواش حقل بدر الصحراء الغربية اكتشاف بئر

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