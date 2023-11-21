الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

البترول: تعاون جديد مع "طاقة" السعودية في مشروعات خدمات الآبار بالشرق الأوسط وإفريقيا

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلنت منذ قليل، وزارة البترول والثروة المعدنية، توقيع شركة بتروجت - الذراع التنفيذي لقطاع البترول المصري - مذكرة تفاهم مع شركة "طاقة" السعودية  ‏TAQA للتعاون في مشروعات خدمات الآبار في الشرق الأوسط وإفريقيا.

ووقع مذكرة التفاهم المهندس وليد لطفي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بتروجت مع نائب الرئيس التنفيذي لشركة طاقة.

وتتيح مذكرة التفاهم فتح آفاق جديدة لكلا الشركتين في مشروعات خدمات الآبار في الشرق الأوسط وإفريقيا.

جدير بالذكر أن "طاقة" هي شركة عالمية تأسست عام 2003 في المملكة العربية السعودية، ولديها حالياً أفرع في 20 دولة، و تعد إحدى الشركات الرائدة في تقديم الحلول المتكاملة للطاقة ومنها حلول خدمات الآبار

يات هذا تماشياً مع إستراتيجة وزاره البترول والثروه المعدنية لتعظيم التعاون مع الشركات العالمية لدعم نقل التكنولوجيا.

مذكرة تفاهم بين بتروجت و"طاقة" السعودية للتعاون في مشروعات خدمات الآبار بالشرق الأوسط وإفريقيا 

المهندس وليد لطفي بتروجت شركة طاقة مشروعات خدمات الآباربالشرق الأوسط وإفريقيا الشرق الأوسط أفريقيا

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