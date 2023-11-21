"خدمات البترول الجوية" تحتفظ بشهادة ISO 45001 للسنة الخامسة

أعلنت شركة خدمات البترول الجوية، برئاسة اللواء طيار إيهاب على عبدالمقصود علي، العضو المنتدب، احتفاظها بمكانتها كمنظمة معتمدة ISO 45001، للسنة الخامسة على التوالي، بعد اجتياز الشركة بنجاح لمراجعة المراقبة السنوية للحصول على الشهادة المرموقة.

الاحتفاظ بشهادة ISO 45001 للسنة الخامسة على التوالي

وكشف بيان للشركة، أن هذا يعكس الإنجاز التزامنا بالتميز والسلامة كحاصلة معتمد في نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية، وتابعت السلامة كانت دائمًا أولوياتنا القصوى، وهذه الشهادة تعزز التزامنا بالحفاظ على أعلى المعايير في الصحة والسلامة المهنيتين

خدمات البترول الجوية، شركة مساهمة مصرية تأسست عام 1983، لتقديم خدمات النقل الجوى بالهليكوبتر لخدمة شركات قطاع البترول، ويبلغ عدد العمالة فيها 1200، كما يذكر أن الهيئة المصرية العامة للبترول تمتلك 75% من شركة خدمات البترول الجوية، وتمتلك شركة (برستو) الأمريكية نسبة 25% المتبقية.