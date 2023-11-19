الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

مشروع جديد للتكرير.. 3 ملفات هامة أمام وزير البترول خلال زيارته لـ كوريا

المهندس طارق الملا
المهندس طارق الملا

يجري المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، زيارة لكوريا الجنوبية لبحث الفرص الاستثمارية، والاتفاق على مذكرات تفاهم في عدد من المجالات.

 

وتكشف الدستور في هذا التقرير أهم تلك المجالات.

مجال وقود السفن الأخضر

يبحث «الملا» خلال الزيارة عقد مذكرات تفاهم مع مستثمرين بكوريا في مجال وقود السفن الأخضر في ظل التكنولوجيات الكورية المتطورة في هذا المجال.

مجالات البترول والغاز الطبيعي

ومن المقرر أن يبحث الوزير مشروعات تجارة وتداول البترول والغاز ومستودعات التخزين بالموانئ وتموين السفن بالوقود وصيانتها، في ظل الخبرات المتميزة للشركات الكورية في هذا المجال.

 مشروع جديد للتكرير

ومن المقرر أن يوقع طارق الملا وزير البترول، مذكرات تفاهم على تنفيذ وإنشاء مشروع جديد للتكرير بمصر، وذلك في ظل التعاون بين قطاع البترول والشركات الكورية في مشروع مصفاة المصرية للتكرير

 

وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية، كشفت أن شركة السويس لتصنيع البترول، كررت كمية كبيرة من الزيت الخام خلال عـام ۲۰۲۲/ ۲۰۲۳ بلغت حوالی ۲٫۲ مليون طن، وأسهمت في توفير جانـب مـن احتياجات السوق المحلية مـن المنتجات البترولية المختلفة ذات الجودة العالية.

وتابعت الوزارة تحقيق الشركة، الخطـة الاستثمارية بنسبة ۱٣٨٪ مـن المسـتهدف، وشملت مشروعات الإحـلال والتجديـد لأجهـزة الشـركة المختلفـة، والتوسعات الإنتاجية الجديدة بالشركة ومشروعات التحول الرقمـي، ومشروعات الأمن الصناعـي وحمايـة البيئة وترشيد الطاقـة.

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