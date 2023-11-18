السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

البترول: تكرير 2.2 مليون طن من الزيت الخام خلال 2022 -2023

شركة السويس لتصنيع
شركة السويس لتصنيع البترول

كشفت وزارة البترول والثروة المعدنية، أن شركة السويس لتصنيع البترول، كررت كمية كبيرة من الزيت الخام خلال عـام ۲۰۲۲/ ۲۰۲۳ بلغت حوالی ۲٫۲ مليون طن، وساهمت في توفير جانـب مـن احتياجات السوق المحلى مـن المنتجات البترولية المختلفة ذات الجودة العالية.

وتابعت الوزارة تحقيق الشركة الخطـة الاستثمارية بنسبة ۱٣٨٪ مـن المسـتهدف، وشملت مشروعات الإحـلال والتجديـد لأجهـزة الشـركة المختلفـة، والتوسعات الإنتاجية الجديدة بالشركة ومشروعات التحول الرقمـي، ومشروعات الأمن الصناعـي وحمايـة البيئة وترشيد الطاقـة.

فيما كشفت الوزارة، أن النشاط الإنتاجـي للشـركـة فـي تكريـر وتصنيع الخامات البترولية وذلـك مـن خـلال مجمـع التقطيـر والـذي تم تشغيل أولـى وحداتـه الحاليـة عـام ١٩٦٤، والوحـدة الثانيـة عـام ١٩٨٦، مجمع التفحيـم وتـم تشغيله عـام 1965، مجمع الإصلاح بالعامـل المساعد وتـم تشغيله عـام ١٩٨٣، هذا بالإضافـة إلـى وحـدات المرافـق المختلفة وتسهيلات الإنتاج وتساهم الشـركـة مـن خلال وحداتها الإنتاجيـة فـي زيـادة الطاقة الإنتاجية وتعظيـم القيمة المضافـة بإضافـة مشروعات جديدة (الأسفلت / التفحيـم).

السويس لتصنيع البترول وزارة البترول والثروة المعدنية كرير 2 2 مليون طن من الزيت الخام الزيت الخام البترول

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