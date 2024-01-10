الأربعاء 10 يناير 2024
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تحقيقات ومتابعات

وزير البترول يشارك في افتتاح مؤتمر ومعرض التعدين الدولي بالرياض

وزير البترول
وزير البترول

شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ممثلًا لمصر، فى افتتاح مؤتمر ومعرض التعدين الدولى بالعاصمة السعودية الرياض، فى نسخته الثالثة التى تقام يومى 10 و11 يناير، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وبحضور الأمير عبدالعزيز بن سلمان ال سعود وزير الطاقة وبندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية ووزراء التعدين وقادة الاستثمار التعديني على مستوى العالم، ورؤساء كبرى شركات التعدين   من 145 دولة، ويشهد مشاركة 250 متحدثاُ من المسئولين والخبراء وقادة الاستثمار.

 افتتاح مؤتمر ومعرض التعدين الدولى بالعاصمة السعودية الرياض

ويناقش المؤتمر الذي يعد واحدًا من أهم المنصات العالمية لقطاع التعدين مستقبل هذا القطاع واحتياجاته والتحديات التى تواجهه والمتغيرات الطارئة مع طرح الحلول لها، ويهتم المؤتمر فى نسخته الجديدة  بموضوعات العرض والطلب على المعادن الأكثر استخدامًا في تحقيق توجهات العالم للتحول نحو الطاقة الخضراء، من خلال منصة للنقاش بين الدول المنتجة والمستهلكة للمعادن، وضمان استمرارية الاستثمار في القطاع بدءًا من المناجم والتصنيع وعمليات التكرير والمعالجة، إضافة إلى التعامل مع التحديات المختلفة في عمليات التمويل والبنية التحتية والخدمات اللوجستية.

التحول نحو الطاقة الخضراء والمتجددة 

 ويدعم المؤتمر والمعرض المصاحب تبني التقنيات لإيجاد بيئة ونشاط تعديني أكثر كفاءة وحفاظًا على البيئة، وسيعمل على وضع خارطة طريق لتحويل المناقشات التي تجري في جلساته وأنشطته إلى مبادرات قابلة للتطبيق، خاصة وأن قطاع التعدين يواجه تزايد الطلب على المعادن بشكل عام، وعلى المعادن اللازمة لتحقيق تحول نحو الطاقة الخضراء والمتجددة بشكل خاص.

وكان "الملا" صرح أمس الثلاثاء، بأن قطاع التعدين في مصر يمر بعملية تطوير وتحديث شاملة في جميع أنشطته، مما يعزز الاستثمارات الموجهة إليه، هذا التطور نتج عن تنفيذ برنامج إصلاح وتطوير متكامل، الأمر الذي زاد من تنافسية القطاع وجاذبيته للاستثمارات العربية والأجنبية. 

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