الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تعاون مصري عالمي لإنتاج الأمونيا الخضراء.. خطوة نحو أهداف البيئة والطاقة

وزير البترول
وزير البترول

شهد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع مذكرة تفاهم بين شركة أبو قير للمغذيات الزراعية ومجموعة ABB العالمية وشركة MPS لحلول البنية التحتية المستدامة وشركة بتروجت، وذلك لإمداد مشروع شركة شمال أبوقير للمغذيات الزراعية بالهيدروجين الأخضر والكهرباء المتجددة اللازمين لإنتاج الأمونيا الخضراء والتي تعتبر مادة خام لإنتاج سماد نترات الأمونيوم المبرغلة بطاقة 2400 طن يوميًا.

أبو قير للأسمدة والصناعات الكيميائية

وقع الاتفاقية كلًا من المهندس عابد عز الرجال، رئيس شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيميائية، والمهندس وليد لطفي، رئيس شركة بتروجت، والمهندس أحمد الشربيني، نائب رئيس مجموعة ABB، والمهندس وليد حفناوى مدير القطاع الكيميائى بالمجموعة وياسر فؤاد مستشار رئيس شركة  MPS.

خفض الانبعاثات والحفاظ على البيئة

وأكد الملا عقب التوقيع، أن قطاع البترول يتمتع بإمكانات متميزة وقدرات كبيرة خاصة فى مجال البنية التحتية ويحرص دائمًا على العمل ضمن منظومة تعاون وترابط مع القطاع الخاص لتنفيذ الأهداف الاستراتيجية للدولة فى مجال البترول والغاز والطاقات الخضراء، مشيرًا إلى أن قطاع البترول المصرى يتمتع بفرص استثمارية كبيرة يجب أن نحسن استغلالها بالتوازى مع جهود خفض الانبعاثات والحفاظ على البيئة.

 إستغلال الطاقة الكهربائية المتجددة

تأتي مذكرة التفاهم من منطلق حرص شركة شمال أبوقير للمغذيات الزراعية على مواكبة التوجه العالمى للحد من المشكلات البيئية وبالأخص الحد من الانبعاثات الكربونية، وتماشيًا مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030 واستغلال الطاقة المتجددة لترشيد الإستهلاك من الغاز الطبيعى، وتعزيز الإستدامة البيئية وتنويع مصادر الطاقة فى مصر  لما تمتلكه مصر من موارد طاقة متجددة وفيرة مثل الشمس والرياح تمكنها من تطوير صناعة الهيدروجين الأخضر، وفي إطار جهود الدولة المصرية لتنفيذ إستراتيجيتها بزيادة حجم القدرات من الطاقة المتجددة، وفي ضوء ما تقدمه الدولة من حوافز لتشجيع المستثمرين على إنشاء مشروعات الهيدروجين الأخضر ومبادرة الممر الأخضر في مصر، حيث تم دراسة إمكانية استغلال الطاقة الكهربائية المتجددة وإستخدام الهيدروجين الأخضر بديلًا عن الغاز الطبيعى في إنتاج الأمونيا الخضراء وإستغلالها في إنتاج الأسمدة وتصدير الفائض.

مجموعة ABB

تجدر الإشارة إلى أنه لا تعارض بين اتفاقية التعاون مع مجموعة ABB ومذكرة التفاهم التى تم توقيعها فى أكتوبر الماضى مع مؤسسة الطاقة الصينية، حيث أن كلا الاتفاقيتين تسهمان فى إمداد شركة أبو قير للمغذيات الزراعية بالهيدروجين الأخضر وأيضًا فى المساهمة فى تطوير شركة أبو قير للأسمدة.

جدير بالذكر أن شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية والتي تساهم بنسبة 45% فى شركة شمال أبوقير للمغذيات الزراعية تسعى لاستغلال جزء من الهيدروجين الأخضر والكهرباء المتجددة لدعم المصانع القائمة بالشركة لتقليل الانبعاثات الكربونية الحالية والتوافق مع المعايير الأوروبية.

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وتعد مجموعة ABB العالمية مجموعة رائدة فى العديد من المجالات وخاصة الطاقة والتكنولوجيات وتعمل منذ 140 عامًا على توفير حلول مستدامة ومنخفضة التكلفة لمختلف الصناعات.

البترول بتروجت أبو قير للمغذيات الزراعية لإنتاج الأمونيا الخضراء الهيدروجين

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