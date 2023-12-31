"الملا" يطمئن على تقدم تنفيذ مشروع إنتاج الألواح الخشبية من قش الأرز

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن مشروع إنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة من قش الأرز بمدينة إدكو من المشروعات الخضراء ذات المردود الاقتصادي والبيئي الفعال في آن واحد مما يعظم من قيمته وأثره، حيث يأتي في إطار إيمان قطاع البترول بأهمية تنفيذ مشروعات خضراء وتدعم بقوة البعد البيئى، بالإضافة إلى المردود الاقتصادي من خلال المساهمة في توفير منتجات محلية الصنع ذات قيمة مضافة مرتفعة وإحلال جانب من الواردات.

مشروع إنتاج الألواح الخشبية من قش الأرز

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير البترول عبر الفيديوكونفرانس على هامش زيارته لمشروع توسعات مصفاة ميدور لتكرير البترول لمتابعة تقدم الأعمال في استكمال المراحل النهائية والتشغيل التجريبي للوحدات الإنتاجية بالمشروع.

الاستعداد لبدء الإنتاج التجريبي

وتابع الوزير عرضًا توضيحيًا من المهندس أحمد بركة رئيس الشركة المصرية لتكنولوجيا الأخشاب (ووتك)، استعرض فيه موقف تقدم الأعمال للمشروع والخطوات الجارية لاستكمال مراحله النهائية استعدادًا لبدء الإنتاج التجريبي.

بتكلفة ٣٥٠ مليون يورو

ويشار إلى أن المشروع المقام بمدينة إدكو بالبحيرة بتكلفة حوالي ٣٥٠ مليون يورو أحد أهم المشروعات من الناحية البيئية والاجتماعية والاقتصادية، حيث سيسهم في الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن حرق قش الأرز خلال موسم الحصاد.

توفير النقد الأجنبى

ويعمل كذلك على تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية متمثلة في قش الأرز واستخدامه كمادة خام رئيسية لإنتاج منتج ذي قيمة مضافة مرتفعة مثل الألواح الخشبية متوسطة الكثافة والتي ستقوم بسد جانب كبير من الاحتياجات المحلية وإحلال نسبة كبيرة من الواردات من هذا المنتج وتوفير النقد الأجنبى ووضع مصر على خريطة المنافسة العالمية في تصنيع أخشاب MDF.

شارك في الزيارة الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، ونائبه للتخطيط والمشروعات المهندس أحمد الخليفة، ونائبه للتكرير والتصنيع الكيميائي محمد علي حسنين، والمهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير، والمهندس جمال فتحي مستشار الوزير للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، والمهندس محمود ناجي وكيل الوزارة لنقل وتوزيع المنتجات البترولية، والمهندس أحمد سمير طنطاوي مدير عام متابعة المشروعات البترولية بالوزارة، والمهندس وليد لطفى رئيس شركة بتروجت، والمهندس وائل لطفي رئيس شركة إنبى، والمهندس محمد بركات رئيس شركة إيبروم.

وشارك في اجتماعات المتابعة عبر الفيديوكونفرانس المهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة لشئون البترول، والمهندس إبراهيم مكي رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، والمهندسة هالة قاسم مساعد رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية بالوزارة.