الصعيد ينهض.. مشروعات البترول تُحول أسيوط إلى مركز استراتيجي للصناعات

في إطار استمرار مصر في جهودها لتعزيز اقتصادها وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، يتبنى قطاع البترول استراتيجية تهدف إلى تعزيز المشروعات التي تستفيد من المكون المحلي لتحقيق التنمية المستدامة ودعم استراتيجيات الدولة للنمية.

الاعتماد على المكون المحلي

في عام 2023، تم الكشف عن مجموعة من المشروعات البارزة في هذا القطاع، والتي تهدف إلى تعزيز الاستدامة وزيادة الاعتماد على المكون المحلي فيها، بهدف تحقيق التقدم والازدهار في البلاد.

تنمية الصعيد ومشروعات التصنيع

ضمن جهود قطاع البترول لتنمية منطقة الصعيد، تم افتتاح ورش بتروجت المتخصصة للإنتاج والتصنيع في منطقة أسيوط البترولية، وتمتاز هذه الورش بسعة إنتاجية تصل إلى حوالي 1800 طن سنويًا، وقد تم تجهيزها بأحدث المعدات والآلات.

4 خزانات للبوتاجاز

وتشمل أعمال الورش تصنيع 4 خزانات للبوتاجاز بوزن إجمالي يصل إلى 800 طن، وتم أيضًا إنشاء 17 مستودعًا بوزن إجمالي يبلغ 9000 طن في وحدة معالجة المياه، تلك المنشآت تقدم خدماتها لمجمع انوبك للسولار والمنتجات البترولية عالية القيمة التي يتم إنشاؤه حاليًا.

وتلبي هذه الورش احتياجات المشروعات الجديدة في منطقة أسيوط البترولية، وتسهم بشكل كبير في تعزيز التنمية الاقتصادية في هذه المنطقة الحيوية.

مصفاة تكرير أسيوط للبترول

وإلى جانب ذلك، تم تصنيع 137 قطعة معدات بوزن إجمالي يبلغ 3600 طن لوحدات الإنتاج في مصفاة تكرير أسيوط للبترول، وتعكس هذه الإنجازات التزام قطاع البترول بزيادة القدرات الإنتاجية وتحسين البنية التحتية لتلبية الاحتياجات المتزايدة في منطقة أسيوط البترولية.

أول حفار بترول مصري

وفي سياق متصل، تم تصنيع أول حفار بترول مصري بأيدي مصرية بالتعاون بين الشركة المصرية الصينية لتصنيع أجهزة الحفر وشركة الحفر المصرية، كما تم تنفيذ هذا المشروع في مصنع الشركة المصرية الصينية في العين السخنة باستثمارات تجاوزت 6 مليون دولار.

كما تم تسليم الحفار بنجاح إلى شركة الحفر المصرية، وسيتم استخدامه في تنفيذ برامج الحفر والتنقيب في المناطق البرية، ويعد هذا الإنجاز خطوة مهمة نحو تعزيز القدرات الصناعية والتكنولوجية في مصر وتعزيز دورها في قطاع البترول والثروة المعدنية.