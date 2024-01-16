الثلاثاء 16 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

وزير البترول: مصفاة العامرية تحتل مكانة خاصة في منظومة التكرير

المهندس طارق الملا
المهندس طارق الملا وزير البترول

في خطوة مهمة لتعزيز صناعة البترول في مصر، اعتمد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، الموازنة التخطيطية لشركة العامرية لتكرير البترول للعام المالي 2024/2025.

وأكد "الملا" أهمية تحقيق الاستدامة في صناعة البترول، حيث تركز إستراتيجية القطاع على تعزيز استمرارية النشاط الاستثماري والتشغيل الآمن. 

مصفاة العامرية لتكرير البترول

وبخصوص مصفاة العامرية لتكرير البترول، أكد وزير البترول أنها تحتل مكانة خاصة في منظومة التكرير، بسبب تنوع منتجاتها المتخصصة مثل الزيوت الأساسية والشموع والمنتجات الأخرى. 

تفاصيل اعتماد الموازنة التخطيطية لشركتي أسيوط والإسكندرية لتكرير البترول

مباحثات استراتيجية بين مصر والسعودية فى مجال البترول والطاقة

كما تشهد المصفاة تطويرًا مستمرًا في وحدات الإنتاج وزيادة في الكفاءة، مع التركيز على تقليل الفاقد وتنفيذ مشروعات توافق بيئي لتحقيق أهدافها الاستثمارية.

شركة البتروكيماويات المصرية

وتم أيضًا اعتماد الخطة والموازنة لشركة البتروكيماويات المصرية، حيث تم عرض فيلم توضيحي حول تطور الشركة ومستهدفاتها، وقدم المهندس أحمد موقع رئيس الشركة عرضًا شاملاً حول مشروعات الشركة وتطلعاتها المستقبلية.

 التشغيل التجريبي لمفاعل البلمرة

وفي هذا السياق، قدم "الملا" تهانيه للشركة وللعاملين على التشغيل التجريبي لمفاعل البلمرة الخامس وزيادة الإنتاجية لمادة الـPVC  وأكد أن التطوير الذي شهدته الشركة مؤخرًا حقق هدفين رئيسيين: زيادة الإنتاجية من البولي فينيل كلورايد كمنتج حيوي ذو مستوى متميز يلبي احتياجات الاقتصاد الوطني، وإعادة البريق لصناعة البتروكيماويات في مصر، والتي تعتبر قطاعًا حيويًا يسهم بشكل كبير في دعم الصناعة والاقتصاد الوطني.

تلبية احتياجات السوق المحلية

حضر أعمال الجمعيات الجيولوجية عدد من الشخصيات الهامة في صناعة البترول والبتروكيماويات في مصر، بما في ذلك رؤساء الهيئات والشركات والجهات المعنية، وقد تم تسليط الضوء خلال الاجتماع على أهمية تعزيز الإنتاج وتطويره باستمرار لتلبية احتياجات السوق المحلية المتزايدة.

اعتماد الموازنات التخطيطية لشركات القطاع العام البترولي

وكان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أكد خلال اعتماد الموازنات التخطيطية لشركات القطاع العام البترولي اليوم، على الجهود التي بذلها قطاع البترول وشركات القطاع العام خلال الفترة الماضية جاءت وفقًا لنهج علمي واستراتيجية واضحة، حيث تم تخصيص استثمارات قوية في مشروعات جديدة تعزز مراكزها المالية وتسهم بشكل إيجابي في دعم الاقتصاد المصري.

البترول الموازنة التخطيطية صناعة البترول وزير البترول لعامرية لتكرير البترول البتروكيماويات المصرية

الأكثر قراءة

4 تغييرات في تشكيل الفراعنة أمام غانا بأمم أفريقيا (خاص)

القيادة المركزية الأمريكية: ضبط أسلحة إيرانية في طريقها للحوثيين باليمن

جلسة "بيبو" تحسم ملف رحيل عمرو السولية عن الأهلي (خاص)

موعد إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

أسعار البنزين اليوم الأحد 14 يناير 2024 في مصر

أب يستضيف صديقه لـ"سهرة مخدرات" فيغتصب ابنته ويقتلها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

عاوز تقرَّب؟.. جرَّب!

مدحت بشاى

وشهد شاهدٌ من أهل الفكر والتفكير

لواء. محسن الفحام

عقيدة الأمن المصرى

محمد عبدالعزيز

لأنها دولة

حسين دعسة

أجندة سياسية وإنسانية تجمع مواقف الأردن واليونان

عبدالوهاب داود

بهجة الشعر.. زينة افتتاح معرض الكتاب هذا العام

وائل لطفي

عن الصحافة المصرية

ماجد حبته

منتدى التشاؤم العالمى!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

دهس وطعن وسقوط قتلى.. القصة الكاملة لعملية رعنانا فى تل أبيب (صور)

إصابة 4 فلسطينيين بينهم طفلان بالرصاص واعتقال آخر خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس

نادى الأسير: الاحتلال ينفذ سرقات ويستولى على أموال وذهب ومقتنيات عائلات المعتقلين