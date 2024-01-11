مباحثات استراتيجية بين مصر والسعودية فى مجال البترول والطاقة

عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مشتركة، مع الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة بالمملكة العربية السعودية، بمقر وزارة الطاقة السعودية بالرياض على هامش مؤتمر التعدين الدولي الذي يختتم أعماله اليوم.



أسواق البترول العالمية



واستعرض اللقاء عددا من الموضوعات محل الاهتمام المشترك في ضوء العلاقات المتميزة وتطابق وجهات النظر بين البلدين، وتم التأكيد في هذا الإطار علي أهمية الاستمرار في دعم استقرار وتوازن أسواق البترول العالمية في مواجهة التحديات المتتالية باعتبار البترول يشكل عنصرا مهما في الاقتصاد العالمي، واستعرض الوزيران الجهود المبذولة من خلال الدور المحوري للمملكة في تنفيذ مبادرات استقرار الأسواق واستدامة الإمدادات بالتعاون مع تجمع أوبك بلس.



الانتقال العادل والتدريجي للطاقة



كما أكدت جلسة المباحثات علي أهمية الانتقال العادل والتدريجي للطاقة في ضوء أهمية استمرار إنتاج الوقود الأحفوري والتقليدي واستخدامه في مزيج الطاقة العالمي لتلبية احتياجات الشعوب، وكذلك الحرص علي المضي قدما في برامج خفض الانبعاثات الكربونية من صناعة البترول والغاز والاستدامة البيئية، وبرامج رفع كفاءة استهلاك الطاقة، وتنمية واستثمار جميع موارد الطاقة التقليدية والمتجددة والخضراء بالتوازي.



التعاون بين البلدين



واستعرض الوزيران سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين وتطور مشروعات التعاون المشترك بينهما في مجال البترول والغاز خاصة في ضوء الروابط القوية بين مصر والمملكة ومتانة العلاقات الأخوية بين القيادة السياسية في كلا البلدين .



في سياق آخر، أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية اليوم أهمية تحسين وتطوير خدمات توزيع الوقود والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي المقدمة للمواطنين. تعتبر هذه الخدمات عصب حياتهم اليومية وهدفا رئيسيا لنشاط قطاع البترول والغاز

وأشارت الوزارة إلى نجاح المنظومة الحكومية الموحدة للشكاوى في مجلس الوزراء كقناة تواصل فعالة مع المواطنين في جميع مناطق مصر، كما تسهم هذه المنظومة في الاستجابة السريعة لردود فعل المواطنين وحل أي شكاوى قد تنشأ بشأن الخدمات والأنشطة التي يقدمها القطاع، وهذا بدوره يسهم في تحسين جودة تلك الخدمات بشكل مستمر وتلبية متطلبات المواطنين.