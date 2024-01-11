وزارة البترول: حل 99% من شكاوى المواطنين فى 2023

كشفت وزارة البترول والثروة المعدنية، عن أن قطاع البترول تلقى خلال عام 2023، 23 ألفًا و839 شكوى وبلاغًا، تمت الاستجابة لها من خلال فرق حل ومعالجة الشكاوى بالوزارة والشركات المعنية بقطاع البترول، ما أسفر عن حل ومعالجة 23 ألفًا و734 شكوى وبلاغًا بنسبة إنجاز تزيد على 99%.

وأوضحت الوزارة، في بيان، اليوم الخميس، أنه جار حل ومعالجة 97 شكوى، مؤكدة الاستجابة الفورية للبلاغات الطارئة من خلال فرق الطوارئ والتدخل السريع بإجمالي 5479 بلاغًا على مدار العام، كما يقوم قطاع البترول بالتنويه عن أي أعمال تتم بالمناطق المختلفة كإضافة الرائحة المميزة للغاز الطبيعي أو الصيانة حرصا على طمأنة المواطنين.

ولفتت إلى أن المنظومة الحكومية الموحدة للشكاوى بمجلس الوزراء أثبتت نجاحها كقناة تواصل قوية مع المواطنين في كل أنحاء مصر، لسرعة التعرف على ردود أفعالهم وحل ما يطرأ من شكاوى بشأن ما يقدمه لهم القطاع من خدمات وأنشطة، بما يساعد في تحسين جودة الخدمات المقدمة لهم بشكل مستمر والاستجابة لمتطلباتهم.

وأضافت أن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، يتابع باستمرار موقف التعاون والتنسيق مع المنظومة الحكومية الموحدة، ويوجه باستمرار وزارة البترول والثروة المعدنية بأن تكون في طليعة الوزارات التي تتعاون مع المنظومة وتحقق أعلى معدلات الاستجابة للشكاوى، كحق أصيل للمواطنين، ومن أجل زيادة ثقة المستهلك في قطاع البترول وخدماته.

كما وجه كذلك بالحرص المستمر على رفع كفاءة الكوادر البشرية القائمة على حل الشكاوى، وتوفير كوادر ذات خبرة عالية، وتطوير آليات إدارة وسرعة الاستجابة للشكاوى، مشيرًا إلى أنه يمكن للمواطنين تقديم الشكاوى من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.



https://www.shakwa.eg/GCP/Default.aspx، أو من خلال تطبيق "في خدمتك" على الهاتف المحمول، حيث يمكن من خلاله تسجيل الشكوى ثم الحصول على رقم للشكوى والتسجيل برقم سرى يمكن من خلاله متابعة ما تم من إجراءات في الشكوى المقدمة، أو من خلال الخط الساخن الثابت برقم 16528 الذى يمكن من خلاله التواصل مع أحد العاملين المختصين بتلقي الشكاوى، من خلال البريد الإلكتروني [email protected] ويمكن التواصل عبر مسح الرمز الضوئي QR في الصور المرفقة.