الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

سنتامين: التفاهم بين مصر والسعودية يفتح آفاقًا واعدة فى الثروة المعدنية

منجم السكرى
منجم السكرى

أعربت شركة سنتامين العالمية عن تفاؤلها بتوقيع مصر والمملكة العربية السعودية مذكرة تفاهم في مجال الثروة المعدنية.

وقال مارتن هورجان، الرئيس التنفيذي لشركة سنتامين العالمية، تعقيبًا على هذا الحدث: من المشجع رؤية استعداد المملكة العربية السعودية للتعاون عبر المشهد العالمي للتعدين، من خلال توقيع اتفاقية تفاهم في مجال الثروة المعدنية مع مصر، نظرًا للطبيعة الجيولوجية المحتملة للدرع العربي النوبي، فإن التعاون بين المملكة العربية السعودية ومصر سيوفر فوائد اقتصادية واجتماعية لكلا البلدين.

تعاون استراتيجي بين مصر والسعودية في مجال الثروة المعدنية

وتعمل شركة "سنتامين" كشركة رائدة في قطاع التعدين الغني في مصر لأكثر من 25 عامًا، وترحب بجميع أشكال التعاون التي تخلق الفرص لشعبها من خلال التعدين المسئول.

مؤتمر التعدين الدولي الثالث

كانت مصر والمملكة العربية السعودية قد وقعتا اتفاقية تفاهم في مجال الثروة المعدنية على هامش مشاركتهما في مؤتمر التعدين الدولي الثالث، والذي تستضيفه مدينة الرياض.

وقع المذكرة كل من المهندس طارق الملا، وزير البترول الثروة المعدنية، وبندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي.

نتائج استكشافية مباشرة 

وكانت شركة سنتامين العالمية أعلنت يوم الخميس الماضي، عن نتائج استكشافية مباشرة في مناطق امتياز التنقيب التابعة لها بالصحراء الشرقية (EDX)، وكانت هذه النتائج تبرز بوضوح مكانة مصر كوجهة استكشافية عالمية مهمة لصناعة التنقيب عن الذهب. 

هذا الاكتشاف يعزز إيمان سنتامين بإمكانيات مصر الكبيرة في هذا القطاع، ويشجعها على ضخ استثمارات جديدة في مجال التنقيب عن الذهب، استنادًا إلى خبرتها القوية وتواجدها الطويل في السوق المصرية. 

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ونتيجة للجهود المبذولة من قبل فريق سنتامين، تم التوصل إلى نتائج استكشافية أولية مبشرة خلال عمليات التنقيب والحفر في منطقة بلوك نجرص المحيطة بمنجم السكري، وتم تطبيق منهج دقيق لتقييم الإمكانات الجيولوجية لمحفظة استكشافات سنتامين للذهب في مصر، ما يعزز مكانتها كشركة تستثمر في مصر على المدى الطويل وتسهم في تطوير هذا القطاع الحيوي.

سنتامين الثروة المعدنية مارتن هورجان السعودية مصر

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