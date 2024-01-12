فرص عمل في قطاع التعدين.. تعرف على أبرز 10 شركات عالمية في مصر

تشهد مصر حاليًا نموًا غير مسبوق في قطاع التعدين، خاصةً مع تزايد عدد الشركات المتخصصة في استخراج الذهب والمعادن الأخرى، هذا النمو يأتي نتيجة للطلب المتزايد على المواد التعدينية، مما دفع الشركات للانتشار في العديد من الدول التعدينية بما فيها مصر، لتعزيز استخراج وتوريد هذه المعادن لتلبية احتياجات السوق العالمية.

المعادن والخامات التعدينية

نتيجة لزيادة الطلب العالمي على المعادن والخامات التعدينية، شهدت شركات التعدين العالمية توسعاً كبيراً في نطاق عملياتها حول العالم، هذا التوسع أدى بدوره إلى زيادة الحاجة إلى العمالة في هذا القطاع، خاصةً العمالة الفنية المدربة على عمليات الاستكشاف، البحث، والحفر.

وتساهم هذه الشركات بشكل كبير في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز المهارات الفنية في الدول التي تنشط فيها هذه الشركات، مما يسهم في تطوير اقتصاديات هذه الدول وتعزيز موقعها في السوق العالمية للتعدين.

وتنشر "الدستور" قائمة بأهم 10 عناوين إلكترونية لأكبر شركات عالمية في مجال التعدين في مصر والعالم، والتي تبحث دائمًا عن تعيين الشباب ذوي الخبرة في هذا المجال.

أهم 10 شركات تعدين عالمية

1. شركة باريك:Barrick Gold Corporation) ) تعد ثاني أكبر شركة تعدين في العالم، تعمل في عدة دول عربية وأجنبية، بما في ذلك مصر.

البريد الإلكتروني: [email protected], [email protected].

2. شركة سنتامين:Centamin PLC) ) تمتلك حق امتياز منجم السكري في مرسى علم بالصحراء الشرقية، وتعمل في مجال البحث والتنقيب واستخراج الذهب عالمياً.

البريد الإلكتروني: [email protected], [email protected].

3. شركة حمش مصر لمناجم الذهب: صاحبة حق امتياز منجم حمش في الصحراء الشرقية بمصر.

البريد الإلكتروني: [email protected].

4. شركةB2Gold: شركة كندية لها العديد من المواقع التعدينية حول العالم وفازت ببعض المناطق في مصر.

البريد الإلكتروني: [email protected].

5. شركة Akh Gold: شركة إنجليزية يمتلكها بالكامل شركة ألتوس، تعمل في العديد من الدول بما في ذلك مصر في مجال البحث والاستكشاف.

البريد الإلكتروني: [email protected].

6. شركة آتون ريسورسز Aton Resources) ) شركة كندية تعمل في مصر منذ 2007 وتمتلك مواقع مثل منطقة أبو مروات بالصحراء الشرقية.

البريد الإلكتروني: [email protected].

7. شركة Ankh Resources وهى إحدى الشركات الفائزة في المزايدة الثانية للذهب في مصر وتعمل فى مجال الاستكشاف عن المعادن الثمينة وتتمتع بإمكانيات عالية لتعدين الذهب والنحاس في مصر، وتقع في منطقة النوبة العربية الواعدة في منطقة رأس غارب على البحر الأحمر.

[email protected]

8. شركة لوتس جولد: Lotus Gold) ) شركة كندية تعمل في مجال البحث والاستكشاف عن الذهب والمعادن المصاحبة في مصر والعالم.

البريد الإلكتروني: [email protected].

9. شركة مناجم النوبة: Nubian Mining) ) متخصصة في البحث والاستكشاف وإنتاج الذهب، مقرها الرئيسي في القاهرة وتعمل في أسوان والصحراء الشرقية.

البريد الإلكتروني: [email protected], [email protected].

10. شركة رد سي ريسورسز: Red Sea Resources) ) شركة عالمية للتعدين.

البريد الإلكتروني: [email protected].

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