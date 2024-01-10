لينك تقديم وظائف البريد المصري 2024 وأهم الشروط المطلوبة للقبول
يشغل أذهان الكثير من المواطنين وخاصة الشباب معرفة لينك تقديم وظائف البريد المصري 2024 وأهم الشروط عبر جوجل، حيث يتساءل عدد كبير من الأشخاص حول كيفية التقديم على وظائف البريد المصري عقب أن أعلنت بوابة وظائف الحكومة المصرية عن توفير الكثير من الوظائف الشاغرة في داخل هيئة البريد المصري.
لينك تقديم وظائف البريد المصري 2024
وتستعرض "الدستور" بهذه السطور القادمة لينك تقديم وظائف البريد المصري 2024 وأهم الشروط، وكيفية التقديم لهذه الوظائف المعلن عنها.
وأوضحت الحكومة أنه يستطيع الأشخاص التقديم لوظائف البريد المصري الكترونيا وتكون بكل سهولة وذلك يكون عن طريق دخول المتقدم في بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز من خلال فترة التقديم عبر النقر على هذا الرابط من هنا.
وظائف البريد المصري 2024
جاءت وظائف هيئة البريد المصري 2024 على النحو التالي:
- 19 مهندس كهرباء.
- مهندس ميكانيكا.
- مهندس ميكانيكا سيارات.
- مهندس تخطيط النقل.
- مهندس تشغيل وسائل نقل.
- مهندس تخطيط وتنفيذ مشروعات ميكنة.
- أخصائي مكتب بريد.
- أخصائي خدمة عملاء.
- 20 محام.
شروط التقديم في وظائف الهيئة القومية للبريد
وهناك عدد من الشروط التي يجب أن تتوافر بالأفراد الراغبين التقديم بالهيئة القومية للبريد ومن أهم تلك الشروط ما يلي:
- يجب أن يكون الشخص حاصلا على الجنسية المصرية.
- يجب أن يكون الشخص يتمتع بسير وسلوك حسن.
- ويشترط أن لا يتجاوز عمر المتقدم عند نشر الإعلان 30 عاما.
- ويجب أن يكون المتقدم لم يسبق أن حكم عليه بعقوبة جناية أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
- يشترط أن لا يكون المتقدم قد تم فصلة من الخدمة بحكم أو بقرار تاديبي نهائي مالم تمض على صدورة أربع سنوات على الأقل.
- يشترط أن لا يقل التقدير العام للشخص الحاصل علية المتقدم عن جيد.
- ويشترط أن يكون المتقدم لوظائف مهندس حاصل على “بكالوريوس هندسة” في واحدة من التخصصات المطلوبة بما سيناسب طبيعة العمل.
- يجب أن يكون الشخص المتقدم لوظائف أخصائي حاصل بمؤهل عالي مناسب.
- يشترط أن سيكون المتقدم لوظيفة محامي حاصل على ليسانس حقوق أو شريعة وقانون.
- يشترط أن يجتاز الشخص المتقدم كل من التدريبات والامتحانات وفقا للقواعد المقررة لهذا الأمر.
- يشترط أن يجتاز الشخص المتقدم الكشف الطبي وتحليل المخدرات.
- ويجب أن يسدد الشخص المتقدم لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قيمة 26 جنيه مصري.