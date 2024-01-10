عبر بوابة الوظائف الحكومية.. خطوات وشروط التقديم لمسابقة التعليم 2024

تستعد بوابة الوظائف الحكومية لفتح التقديم لمسابقة التربية والتعليم وفق الموعد المحدد من قبل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة التربية والتعليم، لمن تنطبق عليهم شروط التقديم لمسابقة التربية والتعليم لعام 2024، بإجمالى 11 ألف معلم مساعد فصل للصفوف الابتدائية الثلاثة الأولى، على مستوى جميع المحافظات.

بوابة الوظائف الحكومية

وتعد بوابة الوظائف الحكومية الوسيلة الوحيدة للتقديم لمسابقة التربية والتعليم 2024، حيث يقتصر التقديم على الطريقة الإلكترونية ولا يسمح بتقديم أى طلبات ورقية لمديريات التربية والتعليم بالمحافظات، إذ يتعين على المتقدم تسجيل الدخول على موقع بوابة الوظائف الحكومية ثم اختيار أيقونة وظائف أعلى الموقع الإلكترونى، واختيار وظائف وزارة التربية والتعليم.

خطوات التقديم لمسابقة التربية والتعليم

يبدأ التقديم لمسابقة التربية والتعليم بين يومى 18 لـ31 من شهر يناير الجارى، حيث يتعين على المتقدم تسجيل الدخول إلى موقع بوابة الوظائف الحكومية، ثم اختيار أيقونة وظائف أعلى الموقع،و بعد ذلك اختيار وظيفة معلم مساعد "معلم فصل" للصفوف الابتدائية "الأول، الثانى، الثالث"، تبعًا للمحافظة محل الإقامة، خاصة وأنه يحظر التقديم لمسابقة التربية والتعليم إلا فى المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقًا للثابت ببطاقة الرقم القومي.

المؤهلات المطلوبة لمسابقة التربية والتعليم

ويتطلب التقديم لمسابقة التربية والتعليم توافر عدد من الشروط فى المتقدمين من بينها أن يكون المتقدم خريج تعليم أساسى/ ابتدائى/ معلم فصل بكلية التربية أو كلية التربية النوعية، بتقدير لا يقل عن مقبول، على ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائى، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

رسوم التقديم لمسابقة التعليم

يلتزم المتقدم لمسابقة التربية والتعليم بسداد مبلغ مقداره 26 جنيهًا لحساب الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بأحد فروع البنوك، على أن يكون تاريخ الإيصال لاحق لتاريخ نشر الإعلان والتأكيد على أن يذكر به اسم المتقدم.