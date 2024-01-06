يتساءل عدد من المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن حقيقة الوظائف التي طرحتها وزارة العدل عبر صفحاتها الرسمية.

حقيقة وظائف وزارة العدل 2024

وقد أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن حاجة مصلحة الخبراء بوزارة العدل لتعيين عدد(243) في وظيفة معاون خبير حسابي، معاون خبير زراعي، معاون خبير هندسي تخصص (مدني أو عمارة) معاون خبير هندسي تخصص (هندسة بحرية)، معاون خبير هندسي تخصص (ميكانيكا)، معاون خبير هندسي تخصص (كهرباء)، معاون خبير هندسي تخصص (حاسبات ومعلومات) وذلك بالدرجة الثالثة، وفقًا لشروط القانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء، وأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

رابط بوابة الوظائف الحكومية 2024

ويمكن للراغبين في التقدم للمسابقة التقديم على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز في الفترة من 18 حتى 31 يناير الجاري، على الرابط Https://jobs.caoa.gov.eg

شروط التقديم في وظائف وزارة العدل 2024

وتضمنت شروط التقديم للوظيفة:-

1- أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية.

2- أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.

3- ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

4- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

5- ألا يزيد سن المتقدم عن 30 عامًا في تاريخ نشر الإعلان.

6- أن يكون التقديرالعام للمتقدم (جيد)على الأقل.

7- أن يكون المتقدم لوظائف معاون خبيرهندسي حاصل على مؤهل عالى هندسي في أحد التخصصات المطلوبة.

8- أن يكون المتقدم لوظيفة معاون خبيرحسابي حاصل على بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة.

9- أن يكون المتقدم لوظيفة معاون خبيرزراعي حاصل على بكالوريوس زراعة.

10- أن يجتاز الامتحانات والتدريبات وفقًا للقواعد المقررة فى هذا الشأن.

11- اجتياز الكشف الطبى وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات والتدريبات.

12- أن يقدم المتقدم اقرارًا بقبول العمل في أي مكان بجمهورية مصر العربية وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل بالمصلحة.

13- سداد مبلغ مقداره (26) جنيهًا (ستة وعشرون جنيهًا فقط لاغير) لحساب الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع باحد فروع البنوك الآتية:- (البنك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة) والتي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم (781200/450/9حـ) حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية، بخلاف مصروفات الإيداع، على أن يكون تاريخ الإيصال لاحق لتاريخ نشر الإعلان والتأكيد على أن يذكر به اسم المتقدم.

وينبغي أن تكون المستندات المطلوبة جميعها أصلية ملونة وبصيغة jpg.

المستندات المطلوبة للتقديم في وظائف وزارة العدل 2024

والمستندات هي:

1. صورة شخصية للمتقدم.

2. بطاقة الرقم القومي سارية (الوجهين).

3. صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة العدل (وجهين بحسب الأحوال).

4. المؤهل الدراسي.

5. المؤهل الأعلى إن وجد.

6. كارنية القيد بنقابة المهندسين للمتقدم لوظائف معاون خبير هندسي.

7. الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث.

8. شهادة التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة (في حالة الإعاقة).

9. إيصال الإيداع البنكي.

إرشادات المتقدمين في وظائف وزارة العدل 2024

وتضمن الإعلان عدد من الإرشادات للمتقدمين وهي:-

- لن يلتفت للطلبات ما لم تكن المستندات أصلية ملونة باستثناء الموقف من الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة.

- يجب رفع أصول المستندات المشار إليها بالاعلان بصيغة (jpg)، ولا يتعدى حجم الملف الواحد (1) ميجا.

- يُرجى التأكد من المرفقات قبل تحميلها وفي حالة عدم مطابقة المستندات للشروط المطلوبة أوعدم وضوح البيانات بالمستندات المرفقة أو وجود اختلاف بين البيانات المسجلة والمستندات المشار اليها مثال (عدم أدخال الاسم صحيحا وكاملا كما هو ثابت ببطاقة الرقم القومي) سيتم رفض الطلب.

- يرجى الاحتفاظ بأصول الأوراق المتقدم بها على البوابة لإحضارها يوم الامتحان الإلكترونى.

- يرجى الحصول على رقم التسجيل الخاص بك بعد إتمام عملية التسجيل للتأكد بأن عملية التسجيل تمت بنجاح والإحتفاظ به ليتسنى الإستعلام عن نتيجة المسابقة.

وظائف بالطب الشرعي

وأضاف رئيس التنظيم والإدارة أن الجهاز سيعلن عن مسابقة لشغل 81 وظيفة (معاون طبيب شرعي ميداني، معاون طبيب شرعي معملي، معاون كيميائي شرعي، حرفي تشريح) وذلك بمصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل.

المسابقات المزمع الإعلان عنها خلال شهر يناير

عرض الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أمام رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى موقف عدد من المسابقات المزمع الإعلان عنها خلال شهر يناير الجاري.