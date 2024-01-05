الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تعرف على التفاصيل الكاملة.. لينك تقديم وظائف البريد المصري 2024

البريد المصري
البريد المصري

‏يتساءل عدد كبير من المواطنين عبر محرك البحث ‫جوجل‬ في كافة المحافظات عن خطوات التقديم للوظائف البريد المصري فيتم عدد كبير من المواطنين في كافة أنحاء الجمهورية، بالتفاصيل الخاصة بالوظائف التي طرح البريد المصري في بالي الكثير ما هي الخطوات التي يمكن تبعها للتقديم في الوظائف الخاصة بال بالبريد المصري.

رابط التقديم لوظائف البريد المصري 

ونوضح في السطور التالية التفاصيل الكاملة لكيفية التقديم في وظائف البريد المصري وذلك لتسهيل على كافة المواطنين معرفة كافة التفاصيل الخاصة بالتفصيل في الوظائف التابعة للبريد المصري والتي أعلن عنها لعام 2024.

‏وإعلان البريد المصري عن توفير عدد 900 وظيفة شغالة للشباب والمعاقين وذلك من خلال مسابقة رسمية أعلنت عنها بشكل رسمي بوابة الوظائف الحكومية بداية من يناير 2024 لمدة شهر كامل.

ووفقا للإعلان الخاص بالبريد المصري، يتم التقديم لعدد 900 وظيفة عبر بوابة البيانات والمستندات الأصلية و الملونة وبصور واضحة حتى لا يتم رفض الطلب.

الوظائف الخالية في البريد المصري 2024

قامت هيئة البريد المصري بالاعلان عن وظائف متعددة بينها محامين و أخصائيين ومهندسين، ويتضمن الإعلان الوظائف التالية:

أخصائي مكتب بريد.

أخصائي خدمة عملاء.

أخصائي بريد، محام.

مهندس كهرباء.

مهندس ميكانيكا.

مهندس تخطيط وتنفيذ مشروعات الميكنة.

مهندس تشغيل وسائل النقل.

مهندس تخطيط النقل.

مهندس ميكانيكا سيارات.

مسابقة وظائف البريد المصري 2024.. الشروط والمستندات وموعد التقديم


المستندات المطلوبة للتقديم لوظائف البريد المصري 2024

وأبرز الخطوات التي يتم من خلالها التقديم لوظائف البريد المصري والتي تتمثل فى الآتي:

تقديم عدد 4 صورة شخصية حديثة.

تقديم صورة الرقم القومي وجه أول وثاني سارية.

تقديم شهادة المؤهل الدراسي.

تقديم شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

تقديم الموقف من الخدمة العسكرية للذكور

تقديم شهادة الخدمة العامة للإناث.

تقديم إيصال الإيداع البنكي.

تقديم كارنيه عضوية نقابة المحامين \المهندسين.

تقديم صحيفة حالة جنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو الهيئة القومية للبريد (وجهين بحسب الأحوال).

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