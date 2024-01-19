الجمعة 19 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الكندوز وزن قائم بـ 125 جنيهًا.. أسعار اللحوم فى الأسواق اليوم

لحوم قائم
لحوم قائم

سجلت أسعار اللحوم البلدي الحمراء وزن قائم في الأسواق، اليوم الجمعة، وسجل سعر اللحم الجاموسي البلدي وزن 500 كيلو عند 125 جنيهًا للكيلو، ووصل سعر اللحم الجاموسي البلدي وزن 400 كيلو عند 126 جنيهًا للكيلو، كما سجل سعر اللحم الجاموسي البلدي وزن 300 كيلو عند 130 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم البلدية

وسجل سعر اللحم الجاموسي البلدي وزن 250 كيلو عند 132 جنيهًا للكيلو، كما سجل سعر اللحم الجاموسي البلدي وزن 200 كيلو عند 141 جنيهًا للكيلو، كما سجل سعر اللحم الجاموسي البلدي وزن 100 كيلو عند 120 جنيهًا للكيلو، وسجل سعر كيلو اللحم البقري الخليط البلدي  وزن 400 كيلو عند 142 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر كيلو اللحم البقري الخليط البلدي  وزن 300 كيلو عند 145 جنيهًا للكيلو، وسجل سعر كيلو اللحم البقري الخليط البلدي وزن 200 كيلو عند 137 جنيهًا للكيلو.

اللحوم المستوردة

وسجل سعر اللحم البقري المستورد الإسباني بنحو 155 جنيهًا للكيلو وزن 100 كيلو، وسجل سعر اللحم البقري المستورد الأرجواني بنحو 150 جنيهًا للكيلو (وزن 100 كيلو، وسجل سعر كيلو اللحم البقري المستورد الأوكراني نحو 133 جنيهًا وزن كيلو، وسجل سعر كيلو اللحم البقري المستورد هولشتين نحو 128 جنيهًا وزن كيلو.

وسجل سعر كيلو اللحم البقري المستورد الكولومبي نحو 136 جنيهًا وزن 500 كيلو، وسجل سعر كيلو اللحم البقري المستورد الكولومبي نحو 138 جنيهًا وزن 400 كيلو، وسجل سعر كيلو اللحم البقري المستورد جنوب البرازيل نحو 140 جنيهًا وزن 400: 600 كيلو.

يذكر أن أسعار اللحوم في الأسواق المحلية في الآونة الأخيرة، شهدت حالة من التباين في أسعار اللحوم  2023 داخل الأسواق المحلية وتجار المواد الغذائية.

الكندوز وزن قائم ب125جنيه أسعار اللحوم الاسواق

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