الخميس 18 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 18 يناير 2024

مواد البناء
مواد البناء

أسعار مواد البناء  وخاصة سعر الحديد من الموضوعات الاقتصادية المهمة التي تنال الكثير من البحث والتي تمثل أساس السوق العمراني المصري ويتحدد بناء عليها وعلى عوامل أخرى كثيرة أسعار الوحدات السكنية سواء في الإسكان الاجتماعي أو الإسكان الخاص.
 

ننشر في التقرير التالي أسعار مواد البناء سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 18 يناير 2024 في مصر وفق آخر تحديث للأسعار تم تداول في منصات تداول الأسعار.
 

سعر الحديد في مصر اليوم 
 

مازال يستقر سعر الحديد في مصر عند نفس القيمة في معاملات الأسبوع الجاري.
 

سعر الحديد بشاى 42،500 جنيه
سعر حديد العتال 42،300 جنيه
سعر الحديد المعادى 42،200 جنيه
سعر الحديد الكومى 42،200 جنيه
سعر حديد المراكبى 42،400 جنيه
سعر حديد عطية 42،200 جنيه
سعر حديد العشري 42،100 جنيه
سعر حديد المصريين 42،000 جنيه
سعر حديد الجيوشي 42،000 جنيه
سعر حديد سرحان 40،300 جنيه
سعر حديد مصر ستيل 42،700 جنيه
سعر حديد بيانكو 40،000 جنيه

 

سعر حديد عز في مصر 

وبالنسبة لسعر الطن من  حديد عز 43،000 جنيه ويعد الأكثر تداولا في السوق المصري.

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سعر الأسمنت  في مصر اليوم 
 

أسمنت المعلم 2،020 جنيه
اسمنت السهم 2،020 جنيه
أسمنت الفهد 1،990 جنيه
أسمنت وادي النيل 2،020 جنيه
العسكري بني سويف 2،020 جنيه
أسمنت المسلح 2،130 جنيه
جنوب الوادي 1،990 جنيه
أسمنت المخصوص 2،050 جنيه
أسمنت السويس 2،090 جنيه
أسمنت السويدي 2،350 جنيه
أسمنت العسكري 2،000 جنيه
أسمنت النصر 2،050 جنيه
أسمنت سيناء 42.5 1،990 جنيه
أسمنت حلوان 2،040 جنيه
أسمنت المنيا 2،020 جنيه
أسمنت المهندس 2،200 جنيه
أسمنت تايتان 2،010 جنيه
أسمنت المصري 2،010 جنيه
أسمنت الممتاز 2،100 جنيه
أسمنت التعمير 2،120 جنيه
أسمنت الصعيد 2،200 جنيه
أسمنت أسيوط 2،200 جنيه
أسمنت المصريين 2،150 جنيه
أسمنت العامرية عادة 2،360 جنيه
أسمنت البرج 2،350 جنيه
أسمنت الماكس 2،260 جنيه
أسمنت النهضة 2،220 جنيه
أسمنت أسوان 2،130 جنيه
أسمنت السد العالي 2،130 جنيه
أسمنت قنا 2،250 جنيه
 

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