الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى يُطالب بتخفيض أسعار تذاكر الطيران للأقصر لتنشيط السياحة الداخلية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

ناقشت لجنة السياحة والطيران المدني، بمجلس النواب برئاسة النائبة نورا علي، السؤال البرلمانى المقدم من النائب احمد ادريس حول أسباب خروج  "مصر للطيران" من تصنيف أفضل 100 شركة طيران على مستوى العالم، ومن قائمة أفضل 10 شركات طيران عربية.

تقدم النائب أحمد إدريس عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب بسؤال برلماني إلى المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، موجه إلى وزير الطيران المدنى، بشأن خروج شركة مصر للطيران من قائمة أفضل 100 شركة في تصنيف العام الحالي 2023.

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"سياحة النواب" تناقش أسباب خروج مصر للطيران من قائمة أفضل 100 شركة عالمية

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وأشار النائب أحمد إدريس، إلى أن شركة مصر للطيران خرجت من قائمة أفضل 100 شركة طيران في آخر استطلاع لشركة "سكاي تراكس" لتصنيف شركات الطيران التجارية، وكذلك من قائمة أفضل 10 شركات طيران عربيًا.

وأضاف عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أن شركة مصر للطيران احتلت المركز الـ95 في عام 2022 وفقًا لما هو مُعلن، أما خروجها من قائمة أفضل 100 شركة في تصنيف العام الحالي 2023 فتح أمامنا العديد من التساؤلات بشأن تقييم أداء أقدم شركة طيران في الشرق الأوسط، خاصة في ظل تراكم الديون واستمرار الخسائر.

ولفت إلى أن شركة مصر للطيران تواجه مشاكل عديدة منذ اكثر من 30 سنة وتراكمت؛ ما تسبب في بخسائر كبيرة وفادحة للشركة الوطنية، ومن أهم المشاكل التي تواجه مصر للطيران هي إعداد الموظفين، والذي يصل إلى 37 ألف موظف، هذا بجانب صفقات شراء بعض الطائرات والتي تبين أنها دون جدوى.

وأضاف أن كل هذه الأخطاء تراكمت مما أدى إلى خروجها من التصنيف العالمي؛ لكثرة تحميلها بالديون والخسائر التي وصلت إلى مليارات الجنيهات وعدم قدرتها على المنافسة والصيانة وتجديد الأسطول.

وطالب النائب أحمد إدريس، بضرورة حل كافة المشكلات التي تواجه مصر للطيران لإعادة الشركة الوطنية إلى تصنيفها العالمي وإعادة مجدها من جديد.

جاء ذلك بحضور الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني، والطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني، واللواء مهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران للخطوط الجوية، والطيار محمد إبراهيم موسى رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية.

كما حضر الاجتماع، مهندس عبدالخالق محمد لطفي رئيس قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشركة ميناء القاهرة الجوي، وحسين الشريف رئيس مجلس إدارة شركة إير كايرو.

وطالب النائب أحمد إدريس بتخفيض أسعار تذاكر الطيران للرحلات الداخلية خاصة إلى مدينة الأقصر خلال موسم إجازة نصف العام لتشجيع السياحة الداخلية.

وأوصت اللجنة في نهاية الاجتماع بضرورة المراجعات الدورية لعوامل السلامة والأمان وخصوصًا في عقود تأجير وشراء الطائرات، ووضع معايير تقييم واضحة للأداء.

وأوصت بإعادة هيكلة الشركة القابضة والهيئات التابعة لها كأحد حلول معالجة القصور في الخدمات، ورفع كفاءة الأنشطة المقدمة، وصولًا لتقديم الخدمات التي تتناسب وسمعة مصر للطيران.

وطالبت بفتح المنافسة أمام القطاع الخاص للمشاركة في التطوير بتقديم أفضل الخدمات والأسعار، ما يساهم فى زيادة عدد السائحين.

كما أوصت بوضع معايير محددة لاختيار أطقم الضيافة وتدريبهم وتأهيلهم طبقا للمعايير العالمية، وتوفير الزي الموحد المناسب، وتخفيض أسعار الشحن للسلع لتكون منافسة للشركات الأجنبية لتشجيع التصدير للمنتج المصري.

كما أوصت بإطلاق مبادرة مشتركة بين الوزارة، ومصر للطيران، وغرفة المنشآت الفندقية خلال إجازة نصف العام لتخفيض أسعار التذاكر وعمل برامج تحفيزية للأسر المصرية؛ وذلك انطلاقًا من حرص اللجنة على على أهمية التوعية للأجيال الناشئة.

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