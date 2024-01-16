الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حماة الوطن: قرار المحكمة الدولية يثبت جرائم الكيان الصهيونى ضد الفلسطينيين

حماة الوطن
حماة الوطن

أكد النائب اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة  الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ على أن القرار التاريخي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بوقف إسرائيل اعتداءاتها على الأراضي الفلسطينية أثبت بما لا يدع مجالًا للشك أن ما يقوم بها الكيان الصهيوني تجاه دولة فلسطين المحتلة يشكل الأربع جرائم الكبرى في القانون الجنائي الدولي، أولًا جريمة العدوان على دولة فلسطين، وثانيًا جريمة الجنوسايد لإبادة جزء من الشعب الفلسطيني، وثالثًا جرائم الحرب بانتهاك اتفاقيات جنيف بالاعتداء على المدنيين وعدم الالتزام بقواعد النزاعات المسلحة، ورابعًا جريمة انتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأضاف نصير، أنه بناء على هذا القرار أصبح لزامًا علي الكيان الصهيوني وقف اعتداءاته فورًا على الأراضي الفلسطينية المحتلة وسحب كل قواته مع التزامه بتعويضات عادلة للضحايا وعوائل الضحايا وإعادة إعمار البنية التحتية التي دمرتها في عملية العدوان.

وأشاد نصير بالجهود التي بذلتها دولة جنوب إفريقيا والدول الراعية للسلام من أجل الوصول لهذا القرار التاريخي للمحكمة الجنائية الدولية.

وطالب أمين عام حماة الوطن دول العالم والمنظمات الأممية كل العمل على تنفيذ هذا القرار التاريخي الذي أصبح عنوانًا حقيقيًا للجرائم ضد الإنسانية التي يمارسها الكيان الصهيوني في كل دقيقة وكل ساعة وفي كل يوم.

وحيا اللواء طارق نصير صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي الغاشم ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

اللواء طارق نصير حزب حماة الوطن محكمة العدل الدولية وقف إسرائيل الأراضي الفلسطينية الكيان الصهيوني

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