الثلاثاء 16 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الأردن يدعم دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

جانب من قصف الاحتلال
جانب من قصف الاحتلال لمدينة غزة

قالت آية السيد، مراسلة القاهرة الإخبارية من الأردن، إن الأردن يدعم دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

وأضافت "السيد"، خلال تصريحاتها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، أن المؤتمر الصحفي بين وزير الخارجية الأردني، ونظيرته الأسترالية التي تأتي في أول زيارة لها للأردن منذ أكثر من 10 سنوات، والتي جاءت من أجل التأكيد على حقوق الفلسطينيين.

تقديم مرافعة شفهية خلال الأيام المقبلة

وأوضحت مراسلة القاهرة الإخبارية من الأردن، أن وزير الخارجية الأردني تحدث عن تقديم مرافعة شفهية خلال الأيام المقبلة، حسب الدستور الذي تقوم عليه محكمة العدل الدولية، مؤكدًا أن الأردن يدين ما تقوم به إسرائيل من إبادة جماعية في قطاع غزة.

وأشارت مراسلة القاهرة الإخبارية من الأردن، إلى أن "الصفدي" نوه بأن ما يحدث في غزة هو الأكثر دمارًا منذ عقود بحسب دراسات وتقارير من قبل المنظمات الأممية والدولية.

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