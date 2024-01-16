الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين: المستشفيات في غزة انهارت

قال الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين، إن المستشفيات في غزة انهارت فعليا والمدنيون يتعرضون للتجويع، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية.

استشهاد 64 فلسطينيًا وإصابة العشرات بجروح

واستُشهد 64 فلسطينيًا على الأقل وأصيب العشرات بجروح، منذ مساء أمس الاثنين وحتى صباح اليوم الثلاثاء، جراء قصف مدفعى وغارات لطائرات الاحتلال الإسرائيلى طالت عدة مناطق فى قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية إن 20 شخصًا استُشهدوا عقب قصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة السوسي في حي الصبرة وسط مدينة غزة، فيما أصيب آخرون بجروح مختلفة، وأدى القصف إلى تدمير المنزل على رؤوس ساكنيه، إضافة إلى منازل مجاورة، ونُقل الشهداء والجرحى إلى مجمع الشفاء الطبي غرب المدينة.