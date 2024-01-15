الإثنين 15 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"انهيار شركات التكنولوجيا".. أزمات إسرائيل ما بعد 7 أكتوبر الماضي (فيديو)

أزمات إسرائيل من
أزمات إسرائيل من الداخل

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، تقريرًا يرصد أزمات إسرائيل من الداخل ما بعد السابع من أكتوبر الماضي.

وفي هذا الصدد، نستعرض أزمات إسرائيل من الداخل: 

أضرت الحرب بالاقتصاد الإسرائيلي وأسفرت عن خسائر غير مسبوقة.

هزت الضربة التي تلقتها شركات التكنولوجيا الثقة في القطاع الذي يعد المحرك الرئيسي للاقتصاد الإسرائيلي.

أدى استدعاء 350 ألف جندي احتياط بالجيش إلى تعطيل العمليات في العديد من الشركات.

يمثل قطاع التكنولوجيا في إسرائيل ما يقرب من نصف إجمالي الصادرات وخٌمس الناتج الاقتصادي.

يوظف قطاع التكنولوجيا في إسرائيل حوالي 12% من القوى العاملة.

قدمت هيئة الابتكار تمويلًا بقيمة 100 مليون دولار لدعم الشركات الإسرائيلية التي تعاني من أزمة غير مسبوقة بدلًا من إطلاق 1300 شركة جديدة سنويًا كما يحدث عادة.

تم إطلاق حوالي 400 شركة فقط في العام الماضي.

أزمات إسرائيل السابع من أكتوبر الماضي إسرائيل انهيار شركات التكنولوجيا شركات التكنولوجيا انهيار

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