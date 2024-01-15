كاتب صحفى يكشف عن توقعاته للانتخابات الرئاسية الأمريكية (فيديو)

كشف إيهاب عباس، الصحفي المتخصص بالشأن الأمريكي، عن توقعاته للانتخابات الرئاسية الأمريكية، قائلًا إن الأمور محسومة للرئيس بايدن والرئيس السابق ترامب بنسبة 98%، للدخول في معمعة انتخابات جديدة ستكون قوية جدًا وغير متوقعة.

وأضاف عباس، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، أن ولاية أيوا تعتبر ولاية رئيسية، لذلك هى تفتح ماراثون الرئاسة الأمريكية بأول انتخابات تمهيدية، لكن ليس لها تأثير ضخم في نتائج الانتخابات، ولا تعطي المؤشرات الأولية بفوز أي من المرشحين في الانتخابات التمهيدية.

الموقف القانوني للرئيس السابق دونالد ترامب جيد

وأشار إلى أن الموقف القانوني للرئيس السابق دونالد ترامب جيد، ولم يتم الحكم عليه في أي من القضايا التي تم إتهامه بها، ولا توجد أي مادة دستورية أو قانون يمنعه من خوض الانتخابات حتى هذه اللحظة.

وأوضح الكاتب الصحفي أن الأمريكيين لا يهتمون بالملفات الخارجية، وإنما بالملفات الداخلية والاقتصاد، والملفات التي تهتم بحياتهم اليومية، منوهًا بأن ما يحدث في العالم الخارجي يؤثر على "جيب" المواطن الأمريكي مباشرة، بداية من جائحة كورونا في 2020 حتى اليوم، حيث مر المواطن الأمريكي بعدد من الملفات الخارجية التي أثرت على دخله الشهري.