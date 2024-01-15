أستاذ علاقات دولية: الوضع فى فلسطين مأساوى بكل ما تحمله الكلمة (فيديو)

قال الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية، إن الوضع سياسيًا وأمنيًا وإنسانيًا في فلسطين مأساوي بكل ما تحمله الكلمة من معنى، لافتًا إلى أن استخدام القوة في العلاقات الدولية يقف أمام القانون الدولي عاجزًا عن الردع.

وأضاف عاشور، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، أن هناك أجندات ومصالح قوى أخرى لتحقيق أهدافها من خلال العلاقات الثنائية بين أحد الأطراف وهو إسرائيل وعدد من الدول وأهمها الولايات المتحدة الأمريكية، بجانب العلاقات الاستراتيجية، لأن الأخيرة توفر دعم غير مشروط لتنفيذ أجندة إسرائيل.

مصر تحاول استخدام القوى الناعمة لتحجيم القوى الصلبة

وأوضح أن مصر تحاول استخدام القوى الناعمة لتحجيم القوى الصلبة من خلال الضغط وإثارة الرأي العام العالمي وكبح الممارسات الإسرائيلية.

وأكد أن مصر قامت بدورها الدبلوماسي والإنساني من خلال اللقاءات والاتصالات، وأبرزها استقبال الأمين العام للأمم المتحدة، ولقاء الرئيس السيسي بأعضاء الحزب الديمقراطي والجمهوري بالولايات المتحدة الأمريكية، للتأكيد على صانع القرار، ولقاء مع فرنسا، وأيضًا لقاء وزير خارجية أمريكا.