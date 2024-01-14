الأحد 14 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير علاقات دولية: لا يمكن لأحد المزايدة على موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية

غزة
غزة

قال أحمد عبدالمجيد، خبير العلاقات الدولية، إن يوم 20 أكتوبر الماضي، قام أنطونيو جوتيرش، الأمين العام للأمم المتحدة بزيارة معبر رفح، ورأى أن المعبر مفتوح أمام العالم كله، مشيرًا إلى أنه توجد كاميرات خاصة في المؤتمر وذلك لكونها تروج الأكاذيب الدائمة عن مصر.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، أن دخول المعبر احتاج من مصر إصلاح التلفيات التي أحدثها الجانب الإسرائيلي من الداخل الفلسطيني وتم إدخال المساعدات من مصر والمساعدات التي قدمت من الدول الأخرى عبر مطار العريش.

موقف مصر الدائم هو التأكيد على إدخال المساعدات

وأكد أن موقف مصر كان يؤكد أن إدخال المساعدات هو الهدف الرئيسي وأن المعبر مفتوح دائمًا وأن التعطيل كان يتم من جانب قطاع الاحتلال والذي كان يصر على تفتيش المساعدات وتعطيلها، وهو نفس الكلام الذي أكدته الولايات المتحدة نفسها عندما طالبت الجانب الإسرائيلى بتسهيل دخول المساعدات وفتح معبر كرم أبوسالم.

وتابع، أن موقف مصر داعم للقضية الفلسطينية منذ عشرات السنوات ولا يستطيع أحد أن يزايد على موقفها، لأن مصر وفلسطين قلب واحد. 

خبير العلاقات الدولية معبر رفح الجانب الإسرائيلي يزايد داعم للقضية الفلسطينية إدخال المساعدات

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