الأحد 14 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"التحالف الوطنى": مصر قدمت 80% من مجموع المساعدات العالمية لقطاع غزة (فيديو)

المساعدات
المساعدات

قال الدكتور طلعت عبدالقوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، إن مصر ما زالت تحتفظ بموقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أبدى رفضه الحاسم لأي محاولة لتهجير سكان قطاع غزة.

وأشار، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير"، على قناة صدى البلد، إلى أن الشعب المصري وقف خلف قرار الرئيس السيسي، وأن إسرائيل تنشر أكاذيب عن موقف مصر من إغلاق معبر رفح أو منع إدخال المساعدات لغزة.

وأكد أن مصر لا تسمح بالمزايدة على حقوق الفلسطينيين، وأنها تسعى لتحقيق السلام وإنشاء دولة فلسطينية مستقلة وفقا للقرارات الدولية، موضحا أن مصر تقدم أكبر نسبة من المساعدات الإنسانية لغزة، بلغت 80% من مجموع المساعدات العالمية، على الرغم من الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها، وأنها تظل متضامنة مع إخوانها في غزة.

وأضاف أن التحالف الوطني للعمل الأهلي يتابع عن كثب أزمة العدوان الإسرائيلي على غزة، وأنه شارك في تنظيم قوافل من المساعدات للوصول إلى غزة، رغم التعنت الإسرائيلي، وأن إسرائيل تحاول تضليل الرأي العام بعد أن كشفت عن حقيقتها أمام العالم.

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