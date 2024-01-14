سفير فلسطين بالعراق: جميع الوثائق أكدت ارتكاب إسرائيل لجرائم الإبادة فى غزة

قال أحمد الرويضي، سفير دولة فلسطين بالعراق، إن جميع الوثائق أكدت ارتكاب إسرائيل لجرائم الإبادة في غزة، موضحا أن هذه القضية كاشفة لحجم المجازر التي ارتكبت في حق الشعب الفلسطيني.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا جاءت مكتملة الأركان، حيث لديها كافة الوثائق والتصريحات الخاصة بالوزراء الإسرائيليين التي أكدت نيتهم وخططهم لإبادة الشعب الفلسطيني.

وتابع: "كل ما يجرى من إسرائيل مخطط لتهجير الفلسطينيين، ونحن أمام جريمة كاشفةـ والعالم كله يترقب، متوقعا ألا يخرج من إسرائيل سوى الكذب كما عاهدناها منذ 1948".

وواصل: "الصراع مع الاحتلال له أشكال مختلفة، ونحن نتابع في المسار القانوني لإثبات أن إسرائيل مجرمة حرب، ولكن القانون فاقد قيمته في ظل عدم احترامه، ووجود دول عظمى تدافع عن إسرائيل، فأنا أعتقد أن القضية مهمة وجاءت في توقيتها".