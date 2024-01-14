عاجل.. مجلة أمريكية تفضح مخطط الاحتلال: كيف تعرقل إسرائيل دخول المساعدات إلى غزة؟

أجرى عضوا مجلس الشيوخ الديمقراطيين "جيف ميركلي" و"كريس فان هولين"، زيارة إلى مدينة رفح على الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة، بهدف متابعة الوضع الإنساني في غزة، ومعرفة أسباب دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

ووفقا لتقرير صادر عن الأمم المتحدة، فإن 145 شاحنة فقط دخلت غزة عبر رفح مرورا بمعبر "كرم أبو سالم" الإسرائيلي، مؤكدًا أن القطاع بحاجة إلى أكثر من ثلاثة أضعاف هذا العدد.

وبالرغم من مزاعم إسرائيل بضرورة فحص شاحنات المساعدات عن كثب لضمان عدم تهريب الأسلحة إلى غزة، لكن بعد مشاهدة النائبان الأمريكيان عملية التفتيش الإسرائيلية في رفح، وصفا النهج الإسرائيلي في التعامل مع منع دخول المساعدات بأنه "تعسفي".

وبعد انتهاء زيارتهم أجرى النائب "فان هولين" حوارا مع مجلة "نيويوركر" الأمريكية، كاشفًا خلاله الإجراءات التعسفية للجانب الإسرائيلي في دخول المساعدات.

أوضاع إنسانية متدهورة في قطاع غزة

وعن الغرض من الزيارة، قال هولين: "الغرض من الزيارة ذو شقين، الأول كان الذهاب إلى معبر رفح الحدودي لنرى بشكل مباشر الوضع الإنساني في غزة وما إذا كانت هناك خطوات يمكننا اتخاذها لتحسينه"، مؤكدًا أنه وجد خلال زيارته أزمة إنسانية سيئة وتزداد سوءًا، وتم تقديم ​​ملاحظات من جانبه هو وزميله حول سبب تفاقم الأزمة، وما يمكن القيام به لتحسين الوضع.

وكشف هولين عن أسباب تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة، مؤكدًا أن القطاع يشهد مجاعة نتيجة عدم دخول القدر الكافي من الاحتياجات الغذائية وحرمان المدنيين من الطعام لفترات طويلة، مردفًا: "لقد انخفض عدد الشاحنات التجارية التي تمر عبر المعابر منذ ديسمبر".

إجراءات إسرائيل التعسفية لمنع دخول المساعدات

وعن الإجراءات التعسفية التي يمارسها الاحتلال ضد دخول المساعدات، قال هولين: "شاهدنا بأنفسنا وجود شاحنة كبيرة ممتلئة بالمساعدات الإنسانية، ولكن تم رفضها في نقاط التفتيش الإسرائيلية"، موضحًا أن الشاحنة كانت ممتلئة بالأدوات الطبية المستخدمة في ولادة الأطفال، وأدوات اختبار المياه، ومرشحات المياه، ووحدات تحلية المياه التي تعمل بالطاقة الشمسية.

وأوضح هولين، أن المواد الموجودة في الشاحنة لا مبرر لرفضها من الجانب الإسرائيلي، لافتًا أنه في حالة وجود عنصرًا واحدًا مرفوضًا داخل الشاحنة يتم رفض الشاحنة بالكامل.

تابع: "ومن خلال التحدث مع سائقي الشاحنات علمنا أن عمليات التفتيش للشاحنة الواحدة تستغرق 20 ساعة وربما أكثر، ثم يتم ارجاع الشاحنة كاملة".

وأكد النائب الديمقراطي أنه لا يوجد إرادة حقيقية من قبل السلطات الإسرائيلية لمعالجة أزمة دخول المساعدات، مبررًا حديثه بإغلاق معبر "كرم أبو سالم" لفترات طويلة، بقرار سياسي من قبل حكومة بنيامين نتنياهو.

أردف: "نحن نعلم أنهم لم يرغبوا في رؤية المساعدات الإنسانية تصل إلى الفلسطينيين في غزة".

وأوضح أنه يعلم هذه المعلومات الخاصة برغبات إسرائيل، من خلال المحادثات التي أجراها مع العديد من الأشخاص في إدارة الرئيس جو بايدن، مردفًا: "والدليل الثاني يتضح من أننا حتى اليوم نحاول فتح معبر إيريز" - وهو المعبر الذي يربط شمال غزة بالأراضي الفلسطينية المحتلة-.