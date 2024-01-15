"القدس للدراسات": أمريكا تدعم إسرائيل في الحرب والسلم (فيديو)

قال الدكتور أحمد رفيق عوض، رئيس مركز القدس للدراسات المستقبلية، إن أمريكا تدعم إسرائيل في الحرب والسلم، كما أنها تدعم الحرب على الفلسطينيين وحماس، لذلك تقوم بدعمها وتمويلها.

وأضاف عوض، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، أن أمريكا لا تدعم حكومة "نتنياهو" المتطرفة، وهناك رؤى مختلفة ونصائح وأمور لا تطاع، ولا تخضع لها الحكومة، مشيرًا إلى أن نتنياهو وحكومته سيتحولان لعبء إعلامي وأخلاقي وسياسي وأمني على أمريكا.

أمريكا الآن تنزلق لحرب إقليمية

وأوضح أن أمريكا الآن تنزلق لحرب إقليمية، لهذا السبب هناك خلاف بين نتنياهو الذي يبتز الإدارة الأمريكية من أجل إطالة عمره السياسي وحكومته، وتنفيذ برنامجه وبرنامج اليمين المتطرف، لذلك الإدارة الأمريكية لديها انتقادات وملاحظات، لكنها لم ترق بأن تتحول لإجراءات.

ولفت رئيس مركز القدس للدراسات المستقبلية، إلى أن تعظيم الخلاف مع نتنياهو وحكومته لتحسين صورة الرئيس الأمريكي "بايدن" الانتخابية، لأن شعبيته انخفضت كثيرًا، لهذا السبب يريد ترميم صورته أمام جمهوره.