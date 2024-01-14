مراسل القاهرة الإخبارية: نقاط الخلاف بين أمريكا وإسرائيل تتسع بمرور الوقت

قال رامي جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من واشنطن، إن دائرة الخلاف بين أمريكا وإسرائيل، تتسع بمرور الوقت، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تتعرض لحرج دولي بشكل شبه يومي خاصة بعد رفع جنوب إفريقيا دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية أكبر محكمة وأمريكا متهمة بمساندة إسرائيل.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن موقع أكسيوس أكد أن هناك حالة عناد إسرائيلي يقابلها حالة من نفاد الصبر الأمريكي، بسبب عدم تنفيذ إسرائيل الطلبات المقدمة لها، مشيرًا إلى أن إسرائيل يبدو أنها لا تريد دخول المرحلة الثالثة للحرب وتقليص عمليات القصف على غزة واستهداف قادة حماس.

نقطة خلاف أخرى بين أمريكا وإسرائيل

وأشار إلى أن هناك نقطة خلاف أخرى وهي حكم غزة بعد الحرب وترى إسرائيل أن تنفرد بها وهو ما استنكرته أمريكا، موضحًا أن آخر اتصال حدث بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونتنياهو، كان في 23 ديسمبر وخلال هذه الأيام لم يكن هناك أي اتصالات.

وتابع، أن أمريكا لاتريد أن تعلن بشكل رسمي أن هناك عنادا إسرائيليا، ولكنها تحاول إقناع إسرائيل ولكنها ترفض وتحاول الانفراد بالقرار.