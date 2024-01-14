أحمد المسلمانى: إسرائيل لديها خرافة التهجير الطوعى للفلسطينيين لتخفى بها نيتها الحقيقية

قال الإعلامي أحمد المسلماني إنه توجد خرافة لدى إسرائيل وهى الهجرة الطوعية في غزة، مؤكدًا أنه لا يوجد شيء اسمه هجرة طوعية في غزة، لأنه يتم قصف البيوت وتدميرها وقصف السكان لإجبارهم على هجرة أراضيهم، وهى هجرة قسرية وليست طوعية.

وأضاف، خلال حلقة برنامج "الطبعة الأولى"، والمذاع عبر فضائية "الحياة" أن الهجرة الطوعية هى أن يغادر المواطن أرضه لدولة أخرى، إما بحثًا عن العمل أو التعليم أو غيره.

وأكد أن موقف مصر واضح تمامًا أنها ضد الهجرة الطوعية والقسرية، لأن هذه أرضهم ووطنهم وبلدهم ودولتهم.

جلسة سرية لنتنياهو يتحدث فيها عن التهجير القسرى

وكشف أن بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة الاحتلال، عقد جلسة سرية لأعضاء الكنيست "الليكود"، واعترف أنه يعمل على التهجير القسري للفلسطينيين ولكنه استخدم التهجير الطوعي، مؤكدًا أن هذا اعتراف من نتنياهو وقيادات الليكود أن إسرائيل تسعى للتهجير القسري، وأن القصة ليست حماس أو الأنفاق، ولكن إبادة شعب فلسطين.