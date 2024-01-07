الأحد 07 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أحمد المسلماني: جنود الاحتلال يعانون من خلل نفسي لرقصهم على جثث الشهداء

أحمد المسلماني
أحمد المسلماني

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن جنود الاحتلال بمخيم جباليا دخلوا مدرسة وأطلقوا الرصاص على النساء والأطفال الفلسطينيين من المسافة صفر، وقتلوا 9 من أطفاله وأحفاده أمامه وغيرهم.

وأضاف، خلال حلقة برنامج "الطبعة الأولى"، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الأطباء النفسيين يدرسوا حالة الجنود الإسرائيليين لأن هناك حالة من الهوس وهي رقص جيش الاحتلال الإسرائيلي على جثث الشهداء أو إهداء أحدهم لابنته في عيد ميلادها أحد المباني المنهارة، مؤكدًا أنه يوجد حالة خلل.

استشهاد 10 آلاف طفل بغزة

وأكد أنه لا يوجد أي مجد ولاشرف في هذه الحرب ولا يوجد أي بطولة ولا أي شيء سوى قتل النساء والأطفال، مشيرًا إلى أن ما جرى في هذه الحرب مؤثر جدًا خاصة أن الأطفال الضحايا وصل عددهم أكثر من 10 آلاف طفل.

وتابع، أن اليونيسيف قالت إن وضع الأطفال في غزة هو الأسوأ في العالم وأن 90% من الأطفال لا يجدون مياه وبدأ عدد كبير منهم يموت.

احمد المسلماني جنود الاحتلال جثث الشهداء رقص جيش الاحتلال مخيم جباليا الهوس خلل

مواد متعلقة

بعد مقتل ضابط كبير.. حصيلة الخسائر التى حققتها حماس فى جيش الاحتلال

جيش الاحتلال: إصابة 12 جنديًا خلال 24 ساعة بينهم 6 بمعارك غزة (فيديو)

جيش الاحتلال يعلن مقتل نائب قائد لواء التدريب بـ"الناحال" فى غزة

الخلافات الداخلية تضع نتنياهو تحت ضغط.. والانقسامات تضرب جيش الاحتلال بسبب غزة

بالأرقام.. القسام تكبد جيش الاحتلال المزيد من القتلى والجرحى فى قطاع غزة

جيش الاحتلال: كشفنا مختبرا كيميائيا وأنفاقا فى غزة

جيش الاحتلال: مقتل مستوطن من "نير عوز" يوم 7 أكتوبر واحتجاز جثته بغزة

الأكثر قراءة

القفز للأمام.. ماذا سيفعل الرئيس السيسى فى اقتصاد مصر من 2024 إلى 2030؟

وزير الخارجية الأمريكى عن استشهاد نجل "وائل الدحدوح": أنا آسف

«الدستور» تفند أكاذيب «الإخوان» حول «قانون الأراضى الصحراوية»

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع رمضان صبحى لاعب بيراميدز (انفراد)

فيتوريا يكشف السبب وراء استبعاد محمد هانى من ودية تنزانيا

إحالة طبيبة فى مستشفى رأس البر بدمياط للتحقيق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

الفلاح الحصيف.. ومفرخة المماليك

وائل لطفي

ثقافة الفقر!

ماجد حبته

إشعال القرن الإفريقى!

محمد عبدالعزيز

بالمحبة.. معًا سنتجاوزها

لواء.حمدى البطران

انتفاضات شيوعية فى الصعيد

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية ونظيرها الفلسطينى: أهمية التنسيق لمواجهة المخططات الإسرائيلية.. وإيقاف إبادة غزة

د.أحمد الخميسى

صلاح جاهين.. ميلاد يتجدد

وائل لطفي

مميزات مصر التى ننساها ويذكرها الآخرون!!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

مستعمرون يقتلعون 250 شتلة زيتون جنوب بيت لحم ويسرقون المحاصيل الزراعية

انقسام مستمر.. تغيب وزراء حكومة نتنياهو عن الاجتماع الوزارى بسبب حرب غزة

الاحتلال يغلق عدة طرق شمال رام الله ويعرقل حركة الفلسطينيين