أحمد المسلماني: جنود الاحتلال يعانون من خلل نفسي لرقصهم على جثث الشهداء

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن جنود الاحتلال بمخيم جباليا دخلوا مدرسة وأطلقوا الرصاص على النساء والأطفال الفلسطينيين من المسافة صفر، وقتلوا 9 من أطفاله وأحفاده أمامه وغيرهم.

وأضاف، خلال حلقة برنامج "الطبعة الأولى"، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الأطباء النفسيين يدرسوا حالة الجنود الإسرائيليين لأن هناك حالة من الهوس وهي رقص جيش الاحتلال الإسرائيلي على جثث الشهداء أو إهداء أحدهم لابنته في عيد ميلادها أحد المباني المنهارة، مؤكدًا أنه يوجد حالة خلل.

استشهاد 10 آلاف طفل بغزة

وأكد أنه لا يوجد أي مجد ولاشرف في هذه الحرب ولا يوجد أي بطولة ولا أي شيء سوى قتل النساء والأطفال، مشيرًا إلى أن ما جرى في هذه الحرب مؤثر جدًا خاصة أن الأطفال الضحايا وصل عددهم أكثر من 10 آلاف طفل.

وتابع، أن اليونيسيف قالت إن وضع الأطفال في غزة هو الأسوأ في العالم وأن 90% من الأطفال لا يجدون مياه وبدأ عدد كبير منهم يموت.