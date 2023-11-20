الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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إسلام عفيفي: مصر ترفض التهجير الطوعي أو القسري للشعب الفلسطيني

التهجيرالقسري للشعب
التهجيرالقسري للشعب الفلسطيني

قال الكاتب الصحفي إسلام عفيفي، إن الدولة المصرية هي الحامي والمدافع الأول عن الحق الفلسطيني على مدار التاريخ.

محاولة تهدئة الأوضاع 


وأكد عفيفي، خلال لقائه مع الإعلامية ريهام السهلي، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن مصر تعاملت بكل أدواتها وقدراتها لتجاوز المحنة وتهدئة الأوضاع في فلسطين ولكن إسرائيل لا تنظر لشيء سوى لتحقيق أهدافها ومخططاتها الصهيونية.
وتابع: "مصر ترفض جميع أنواع التهجير للشعب الفلسطيني، سواء كان تهجير طوعي أو قسري".
واستطرد: "إسرائيل تتعامل بعنف غير مسبوق مع الشعب الفلسطيني المدني، كما أنها تعمل على إجبار المواطنين النزوح ناحية الجنوب وإبعادهم عن القدس".

الدور المصري 

وأشار إلى أن الدولة المصرية بذلت كافة الجهود الإنسانية والدبلوماسية من أجل إغاثة الشعب الفلسطيني من هذا  الاحتلال الغاشم، حيث كانت مصر من أولى الدول التي أرسلت المساعدات الإنسانية إلى معبر رفح للشعب الفلسطيني، كما أن الرئيس السيسي تحدث في لقائاته الرسمية الخارجية عن الحق الفلسطيني وإيضاح كم الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني.

إسلام عفيفي القضية الفلسطينية اكسترا نيوز الحق الفلسطينى ريهام السهلي

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