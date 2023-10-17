إسلام عفيفى: مصر تتواصل مع العالم لتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية لغزة

قال الكاتب الصحفي إسلام عفيفي، إن مصر لا تدخر جهدًا لحل الأزمة الفلطسينية، مُشيرًا إلى التواصل المصري المكثف مع جميع أطراف المجتمع الدولي والإقليمي لتخفيف حدة الصراع وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع المحاصر، مشيرًا إلى أنه على المستوى الداخلي مصر أطلقت اكثر من مبادرة للدعم الشعبي لفسطين.

وأضاف “عفيفي” خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن من هذه المبادرات إطلاق أكبر مبادرة للتبرع بالدم في العديد من المحافظات ومبادرة لتوفير المساعدات الإغاثية، مؤكدًا أن مصر حاضرة في المشهد بقوة.

مصر تضع سلطة الاحتلال أمام مسئوليتها الإنسانية والدولية

وتابع، أن قرار مصر بتخصيص مطار العريش لاستقبال المساعدات القادمة من المنطقة والعالم قرار مهم جدًا، مُشيرًا إلى أن الدولة المصرية تضع سلطات الاحتلال أمام مسئوليتها الإنسانية والدولية، وبالتالي لا بد من إدخال المساعدات بطريقة آمنة، مشيرًا إلى أن مصر تتواصل مع كل العالم لإدخال المساعدات الإغاثية لأن المستشفيات الفلسطينية أعلنت أنها لن تتسطيع التعامل مع المصابين بسبب نقص الوقود والأدوات.

وأشار إلى أن مصر أطلقت قمة القاهرة للسلام بمشاركة دولية وإقليمية وهي بمثابة طوق نجاه لكل الأطراف الفلسطينية في إنهاء الصراع، ولإسرائيل التي يحملها المجتمع الدولي حرب الإبادة الجماعية.