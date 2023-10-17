الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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محطة تل أبيب

التصعيد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين..

شكري يكشف تطورات جهود إدخال المساعدات الإنسانية لغزة عبر معبر رفح

وزير الخارجية سامح
وزير الخارجية سامح شكري

أجرى راديو هيئة الإذاعة البريطانية "BBC" حوارًا مع وزير الخارجية، سامح شكري، اليوم الثلاثاء، حول تطورات التصعيد الإسرائيلي الحالي في قطاع غزة المحاصر ومحيطه، وضرورة إنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثة للفلسطينيين هناك.

ونشر السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، مجموعة من تصريحات سامح شكري خلال حواره مع راديو "BBC"، عبر حسابه على منصة "إكس - X"، تويتر سابقًا.

وتحدث وزير الخارجية عن جهود إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية عبر معبر رفح البري، قائلًا: "نحن على تواصل دائم مع كافة وكالات الأمم المتحدة لتأمين ممر آمن للمساعدات الإغاثية.. ولا يوجد حتى الآن أي نوع من التصريح لممر آمن من الجانب الآخر للمعبر".

سامح شكري التصعيد الإسرائيلي قطاع غزة المساعدات الإنسانية معبر رفح bbc

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