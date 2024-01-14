المئات من موظفي بايدن يدعمون دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل

ويدعون لوقف الحرب..

قالت منظمة "freedom forward" الأمريكية، والتي تدعو لوقف سياسات الوقف العنصري وتحسين السياسات الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية، أن المئات من موظفي الإدارة الأمريكية، يدعمون الدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.

حرب غزة

ونشرت المنظمة خطابا تسلمته من موظفي الإدارة الأمريكية، حيث يدعون لوقف فوري لإطلاق النار في غزة وتأييد دعوى جنوب إفريقيا.

وفي رسالة الموظفين التي نشرتها المنظمة: نحن موظفو إدارة بايدن هاريس، نحن نعمل في الإدارة الأكثر تنوعًا في الولايات المتحدة ونحن كموظفين عموميين، نعتقد أن لدينا مسؤولية لخدمة الشعب الأمريكي ولهذا السبب يجب ألا نبقى صامتين بشأن الفظائع المستمرة في غزة.

وفي الرسالة: “لقد وقع أكثر من 800 منا على رسالة موجهة إلى الرئيس ونائب الرئيس وأعضاء مجلس الوزراء يطالبون بوقف فوري ودائم لإطلاق النار وخفض التصعيد”.

وقالوا: “لقد روعتنا الهجمات التي وقعت يوم 7 أكتوبر على المدنيين الإسرائيليين، ولكننا نشعر بالرعب من الرد الإسرائيلي غير المتناسب، الحكومة الاسرائيلية قتلت آلاف الأبرياء بشكل عشوائي واستهدفت المدنيون الفلسطينيون في غزة وتم تشريد أكثر من مليون آخرين. لدينا أيضا تصاعدا في أعمال العنف في الضفة الغربية”.

وفي الأشهر الثلاثة الماضية، قتلت القوات الإسرائيلية أكثر من 23،350 شخصًا فلسطينيين، بينهم أكثر من 9600 طفل. لقد أصيب أكثر من 59،400 فلسطيني، ولا يزال هناك أكثر من 8000 فلسطيني مفقودين تحت الأنقاض.

دعوى جنوب إفريقيا

وقالوا في رسالتهم: "نحن ننضم إلى المؤسسات المحترمة مثل الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان في الدعوة التي قدمتها جنوب إفريقيا إلى وضع حد لهذه المعاناة الإنسانية الجماعية ونحن ننضم إليهم في دعم قضية جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية حيث تتهم إسرائيل بالإبادة الجماعية ويجب أن تكون هناك نهاية فورية لأعمال العنف، ويجب المساءلة عن الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان.