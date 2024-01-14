الأحد 14 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

موقع "أكسيوس" الأمريكى: بايدن مُحبط من نتنياهو بسبب غزة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

كشف مسئولون أمريكيون، اليوم الأحد، عن أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وغيره من كبار المسئولين الأمريكيين يشعرون بالإحباط المتزايد تجاه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورفضه معظم طلبات الإدارة الأمريكية المتعلقة بالحرب على قطاع غزة. 

ذكر ذلك مُراسل موقع "أكسيوس" الأمريكي نقلًا عن مسئولين أمريكيين كبار على دراية مباشرة بالقضية. 

وقال الموقع نقلا عن هؤلاء المسئولين إن الرئيس الأمريكي بايدن أعلن دعمه الكامل لإسرائيل، بدعمها عسكريًا ودبلوماسيًا بشكل غير مسبوق، رغم أن ذلك تسبب له في ضربات سياسية قبل الانتخابات الأمريكية، وقد استمر هذا الدعم علنًا، ولكن خلف الكواليس، هناك دلائل مُتزايدة على أن بايدن بدأ يفقد صبره.

مسؤولون أمريكيون الرئيس الأمريكي جو بايدن بنيامين نتنياهو الادارة الامريكية قطاع غزة

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