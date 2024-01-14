"القاهرة الإخبارية": إطلاق 6 صواريخ من غزة سقط 5 منها بمناطق مفتوحة

أفادت "القاهرة الإخبارية"، نقلًا عن إعلام عبري، بإطلاق 6 صواريخ من غزة نحو أسدود ويافني سقط 5 منها في مناطق مفتوحة.

كما أفادت القناة، في نبأ عاجل، بأن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، أكد أن إسرائيل فشلت خلال الحرب في تحقيق جميع أهدافها المعلنة والضمنية.

وأضاف الأمين العام لحزب الله أن أمام إسرائيل حتى نهاية الشهر الجاري، وبعده ستنتقل إلى المرحلة الثالثة من الحرب، مشيرًا إلى أن الاحتلال لم يستطع إيقاف الصواريخ من شمال غزة إلى تل أبيب ومستوطنات غلاف غزة.