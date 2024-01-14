الأحد 14 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بايدن ينهى مكالمة مع نتنياهو بإغلاق الهاتف بوجهه

جريدة الدستور

ذكر موقع "أكسيوس" الأمريكى، أن آخر مرة تحدث فيها الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، كانت في 23 ديسمبر وأنهاها الرئيس الأمريكي بإغلاق الهاتف بوجه نتنياهو.

ونقل “أكسيوس” عن مسئولين أمريكيين، أن هناك أدلة متزايدة على أن بايدن بدأ يفقد صبره تجاه نتنياهو.

وأكد الموقع أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي آنتوني بلينكن الأخيرة إلى إسرائيل أدت إلى تفاقم الإحباط داخل البيت الأبيض والخارجية.

بلينكن أوضح لنتنياهو ومجلس وزراء الحرب أن خطة إسرائيل لليوم التالي حلم لا يمكن تحقيقه، مؤكدًا أن إدارة بايدن قلقة من أن إسرائيل لن تلتزم بجدولها للانتقال لعمليات أقل حدة بغزة.

بايدن نتنياهو أمريكا إسرائيل

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