شكرى يستقبل عضوى لجنتى الاعتمادات والعلاقات الخارجية بـ"الشيوخ" الأمريكى.. غدًا

يستقبل وزير الخارجية، سامح شكري، غدًا الخميس، السيناتور الديمقراطي "كريس فان هولين"، والسيناتور الديمقراطي "جيف ميركلي" عضوى لجنتي الاعتمادات والعلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي.

ومن المقرر أن يعقد شكري وهولين وميركلي جلسة مباحثات حول العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وتتطرق المباحثات إلى تطورات الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، وخطورة اتساع نطاقها في ظل الهجوم الذي شنته إسرائيل داخل الأراضي اللبنانية لاغتيال أحد قيادات حركة حماس الفلسطينية.

وتشمل المباحثات تأكيد مصر رفضها القاطع مخطط تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم قسرًا أو غير ذلك.