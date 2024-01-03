الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

شكرى يستقبل عضوى لجنتى الاعتمادات والعلاقات الخارجية بـ"الشيوخ" الأمريكى.. غدًا

وزير الخارجية سامح
وزير الخارجية سامح شكرى

يستقبل وزير الخارجية، سامح شكري، غدًا الخميس، السيناتور الديمقراطي "كريس فان هولين"، والسيناتور الديمقراطي "جيف ميركلي" عضوى لجنتي الاعتمادات والعلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي.

ومن المقرر أن يعقد شكري وهولين وميركلي جلسة مباحثات حول العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وتتطرق المباحثات إلى تطورات الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، وخطورة اتساع نطاقها في ظل الهجوم الذي شنته إسرائيل داخل الأراضي اللبنانية لاغتيال أحد قيادات حركة حماس الفلسطينية.

وتشمل المباحثات تأكيد مصر رفضها القاطع مخطط تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم قسرًا أو غير ذلك.

مجلس الشيوخ الامريكي سامح شكري وزير الخارجية غزة الحرب الإسرائيلية مخطط تهجير الفلسطينيين مصر

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