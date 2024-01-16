"الصحة" تكشف تفاصيل مبادرة لتحقيق التكامل بين الصعيدين النفسي والجسدي (فيديو)

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، عن تفاصيل إطلاق مبادرة جديدة لتحقيق التكامل بين الصعيدين النفسي والجسدي، قائلًا هناك توجيهات مستمرة من الرئيس السيسي بالحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وأضاف عبد الغفار، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على قناة "TeN"، اليوم، أن هذه المبادرة تهدف للحفاظ على صحة الاسرة والمجتمع وصحة أفراد المجتمع، مشيرًا إلى أن المبادرة تتعامل مع الكمال النفسي في واحدة من الأمور التي تشكل عبء على الأسر والمرتبطة بحالات التوحد عند الأطفال وانعزالهم والأثار النفسية والمستقبلية على حياتهم.

معدلات الإصابة بالتوحد ترتفع مع الاستخدام المفرط للإنترنت

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، أن واحدة من آثار هذا المرض هو صعوبة تشخيصه في المراحل الأولى، والتي حال تشخيصه مبكرًا يؤدي لنتائج جيدة، ولذا كانت المبادرة الأولى بالكشف المبكر عن طيف التوحد من خلال مجموعة أسئلة يتم توجيهها للأب والأم ليكون هناك تنبيه أن الطفل يعاني من التوحد أم لا، وبناءً عليه يتم متابعة حالة الطفل ليتم التعامل مع الأطفال المصابين بهذا المرض وإعادة ضمهم للأطفال الطبيعيين.

المسح يتم عند عمر 24 شهرًا

ولفت المتحدث باسم وزارة الصحة، إلى أن هذا المسح يتم عند عمر 24 شهرًا، منوهًا بأن المبادرة تستهدف جميع المحافظات، حيث تبدأ المرحلة الأولى بمحافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة، إضافة إلى أن الدراسات أثبتت أن معدلات الإصابة بالتوحد ترتفع مع الاستخدام المفرط للإنترنت، وأحيانًا يعتبر أولياء الأمور أن الاستخدام المفرط للإنترنت نوع من الذكاء والوجاهة الاجتماعية ولكنه له آثار سلبية كبيرة جدًا على الأطفال.