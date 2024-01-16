الثلاثاء 16 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الصحة" تكشف تفاصيل مبادرة لتحقيق التكامل بين الصعيدين النفسي والجسدي (فيديو)

الدكتور حسام عبد
الدكتور حسام عبد الغفار

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، عن تفاصيل إطلاق مبادرة جديدة لتحقيق التكامل بين الصعيدين النفسي والجسدي، قائلًا هناك توجيهات مستمرة من الرئيس السيسي بالحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وأضاف عبد الغفار، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على قناة "TeN"، اليوم، أن هذه المبادرة تهدف للحفاظ على صحة الاسرة والمجتمع وصحة أفراد المجتمع، مشيرًا إلى أن المبادرة تتعامل مع الكمال النفسي في واحدة من الأمور التي تشكل عبء على الأسر والمرتبطة بحالات التوحد عند الأطفال وانعزالهم والأثار النفسية والمستقبلية على حياتهم.

معدلات الإصابة بالتوحد ترتفع مع الاستخدام المفرط للإنترنت

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، أن واحدة من آثار هذا المرض هو صعوبة تشخيصه في المراحل الأولى، والتي حال تشخيصه مبكرًا يؤدي لنتائج جيدة، ولذا كانت المبادرة الأولى بالكشف المبكر عن طيف التوحد من خلال مجموعة  أسئلة يتم توجيهها للأب والأم ليكون هناك تنبيه أن الطفل يعاني من التوحد أم لا، وبناءً عليه يتم متابعة حالة الطفل ليتم التعامل مع الأطفال المصابين بهذا المرض وإعادة ضمهم للأطفال الطبيعيين.

المسح يتم عند عمر 24 شهرًا

ولفت المتحدث باسم وزارة الصحة، إلى أن هذا المسح يتم عند عمر 24 شهرًا، منوهًا بأن المبادرة تستهدف جميع المحافظات، حيث تبدأ المرحلة الأولى بمحافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة، إضافة إلى أن الدراسات أثبتت أن معدلات الإصابة بالتوحد ترتفع مع الاستخدام المفرط للإنترنت، وأحيانًا يعتبر أولياء الأمور أن الاستخدام المفرط للإنترنت نوع من الذكاء والوجاهة الاجتماعية ولكنه له آثار سلبية كبيرة جدًا على الأطفال.

الصحة مبادرة تحقيق التكامل بين الصعيدين النفسي والجسدي الصعيدين النفسي والجسدي التكامل مبادرة لتحقيق التكامل الدكتور حسام عبد الغفار

مواد متعلقة

"انهيار شركات التكنولوجيا".. أزمات إسرائيل ما بعد 7 أكتوبر الماضي (فيديو)

خبير: دعم أمريكا لتايوان يأتي ضمن الإجراءات الاستفزازية على الصين

أستاذ علوم سياسية: مصر لن تتخلى عن القضية الفلسطينية (فيديو)

خبير: إسرائيل لم تحقق أى هدف سوى قتل الشعب الفلسطينى والقضاء عليه

أستاذ علاقات دولية: الوضع فى فلسطين مأساوى بكل ما تحمله الكلمة (فيديو)

"القدس للدراسات": أمريكا تدعم إسرائيل في الحرب والسلم (فيديو)

باحث: الدولة المصرية بذلت جهودًا مكثفة لدعم الموقف والشعب الفلسطينى (فيديو)

كاتب صحفى يكشف عن توقعاته للانتخابات الرئاسية الأمريكية (فيديو)

الأكثر قراءة

عاجل.. جلسة "بيبو" تحسم ملف رحيل عمرو السولية عن الأهلي (خاص)

"كتائب القسام" تقصف مستوطنة نتيفوت الإسرائيلية برشقة صاروخية

"النواب" يرفض تعديلات الحكومة على المادة المنظمة لاستطلاع رأى المفتى فى أحكام الإعدام

أسعار البنزين اليوم الأحد 14 يناير 2024 في مصر

تطورات الحالة الصحية للفنان بيومى فؤاد.. لم يكن على جهاز التنفس الصناعى

عاجل.. وفاة 4 مدنيين وإصابة 5 فى هجمات الحرس الثورى الإيرانى على أربيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أجندة سياسية وإنسانية تجمع مواقف الأردن واليونان

عبدالوهاب داود

بهجة الشعر.. زينة افتتاح معرض الكتاب هذا العام

وائل لطفي

عن الصحافة المصرية

ماجد حبته

منتدى التشاؤم العالمى!

إبراهيم داود

سيطرة كاملة

جلال حمام

إسرائيل.. تاريخ من الأكاذيب

خالد حريب

حدود مصر وحدود الآخرين

محمد رفعت

أكاذيب بنى صهيون

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

دهس وطعن وسقوط قتلى.. القصة الكاملة لعملية رعنانا فى تل أبيب (صور)

إصابة 4 فلسطينيين بينهم طفلان بالرصاص واعتقال آخر خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس

نادى الأسير: الاحتلال ينفذ سرقات ويستولى على أموال وذهب ومقتنيات عائلات المعتقلين