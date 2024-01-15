خبير: دعم أمريكا لتايوان يأتي ضمن الإجراءات الاستفزازية على الصين

قال عماد الأزرق، الخبير في الشأن الآسيوي، إن دعم الولايات المتحدة الأمريكية لتايوان يأتي ضمن الإجراءات الاستفزازية على الصين من وقتًا لآخر، وممارسة ضغوط شديدة عليها، خاصة أن تايوان هي الملف الأكثر حساسية للصين، وتعتبرها خط أحمر في علاقاتها الدبلوماسية والدولية.

وأضاف الأزرق، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، أننا نشهد دعم أمريكي غير محدود للسلطات القائمة في تايوان والرئيس الجديد لاي تشينج بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية.

الولايات المتحدة الأمريكية تقدم دعم غير محدود لتايوان

وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية أكدت أكثر من مرة على دعمها اللا محدود لـ تايوان، وأن كانت الصين تعتبر ذلك بطبيعة الحال هو مخالفة للاتفاقيات الثلاثة بين واشنطن وبكين عام 1978 و1979 المؤسسة للعلاقات الثنائية.

وأوضح الخبير في الشأن الآسيوي، أن الصين تنظر بقلق بالغ للزيارة الأمريكية، حيث أشارت لامتعاضها عن تلك الزيارة من قبل الجانب الأمريكي، للتأكيد على ضرورة عدم تجاوز الخط الأحمر للصين.