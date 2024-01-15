الإثنين 15 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"شنجهاى للتعاون" تعلن دعمها لموقف الصين بشأن تايوان

تايوان
تايوان

أعلن الأمين العام لمنظمة شانجهاي للتعاون، تشانج مينج، أن المنظمة تدعم موقف الصين بشأن قضية تايوان، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الصين.


ونقلت وكالة تاس الروسية، أمس الأحد، عن مينج قوله إن "جمهورية الصين الشعبية هي الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل الصين بأكملها، وتايوان جزء لا يتجزأ من أراضي الصين"، مضيفا أن قضية تايوان هي شأن داخلي للصين.


وأكد أن المنظمة ستواصل الدعم القوي لموقف الحكومة الصينية بشأن قضية تايوان، متمسكة بمبدأ "صين واحدة"، وستواصل المعارضة العلنية لأي شكل من أشكال الانقسام على أساس استقلال تايوان.


وأشار إلى أن منظمة شانجهاي للتعاون ملتزمة بميثاقي الأمم المتحدة ومنظمة شانجهاي للتعاون، وتحترم سيادة واستقلال وسلامة أراضي دولها الأعضاء وتدافع بكفاءة عن مصالح أمن وتنمية أعضائها

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