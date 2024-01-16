المرصد الأورومتوسطي: تدهور حاد في الظروف المعيشية بغزة.. السكان يتضورون جوعًا

قال الدكتور رامي عبده، رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن هناك تدهور حاد في الظروف المعيشية بقطاع غزة، إذ أنَّ السكان في الشمال يتضورون جوعًا.

جيش الاحتلال يطلق النار على شاحنات المساعدات

وأضاف عبده، خلال تصريحاتها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار على شاحنات المساعدات التي تدخل قطاع غزة، لافتًا إلى أن القطاع يحتاج إلى 3 ملايين كيلومتر مكعب من المياه يوميًا.

ونوه رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، بأن سكان قطاع غزة يعانون صعوبات في الحصول على المياه والعلاج، والاحتلال الإسرائيلي دمر جميع المستشفيات.