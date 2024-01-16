"القاهرة الإخبارية": شهيدان و12 مصابًا إثر استهداف قوات الاحتلال منزلًا غربى رفح

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، اليوم، بسقوط شهيدين و12 مصابًا إثر استهداف قوات الاحتلال منزلًا غربي مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

ارتفاع حصيلة العدوان إلى 24285 شهيدًا

وأعلنت وزارة الصحة فى قطاع غزة، عن أن الاحتلال الإسرائيلى ارتكب 15 مجزرة فى القطاع المنكوب راح ضحيتها 158 شهيدًا و320 مصابًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم، إضافة إلى ارتفاع حصيلة العدوان إلى 24285 شهيدًا و61154 إصابة منذ 7 أكتوبر الماضي.